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Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 15:20 | Son Güncelleme

Seda Sayan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında özel hayatına dair açıklamalar yaparken birlikte olduğu erkeklerden bakın ne istiyormuş. İşte Seda Sayan'ı terleten sorulara verdiği cevaplar...

Seda Sayan tanıştığı erkeklerden bakın ne istiyormuş!

TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' isimli programın yeni sunucusu Seda Sayan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seda Sayan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

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''Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum. 'Ayıp olur' diyorlar, onlar yalan söylüyor ayıp olmuyor ben yapınca mı olacak. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Evlilik sözleşmesi yapmak karşındakini 'seni sen olduğun için sevdim' fikrine inandırır.

Şan şöhret yanında bir çok şüpheyi de beraberinde getiriyor. Bütün evliliklerimde sözleşme vardı. Çocuğumun babası hariç. Benim bakmakla mükellef olduğum kocaman bir ailem var. Bir orduya bakıyorum, Allah hepsine sağlık versin. Ben normal de bakmıyorum. Neredeyse hepsi benim standartımda yaşıyor.

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Ben evlilik defterini kapattım. Hayatımda kimse yok. Biri olup olmadığını sahne kıyafetlerimden anlarsınız. Bira da usturuplu giyinirsem anlayın ki biri var.

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Eda ile kocasının barıştığını sanmıyorum. Yeğenlerim bana danışırlar ama ben karışmam. Ayça bna 'ayrılacağım' dediğinde boşanmaması için elimden geleni yaptım. Eda'nınki farklı bir durum. O aldatılmayı yaşadı. Arada çocuk var. Barışmaları iyi olacaksa barışırlar. Buna ben karışamam.
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Bana 'paraya doymadın yeter artık' diyorlar. Çalışmanın parayla alakası yok. Çalışmak sağlığı getirir. Aşkta yaş farklı bir yere kadar önemli. Bir erkek 30 yaşından sonra istediği kadınla birlikte olabilir.

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Mutlaka ki bir erkeğe param geçmiştir. Helali hoş olsun. Onların da bana geçmiştir. Benim hesabım kitabım belli bir yaşa kadar annemdeydi. Şimdi oğluma devrettim.

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Sinan Engin bizim paşamız. Oğlumun babası. Biz ona sormadan bir şey yapmayız. Oğulcan'ı da öyle yetiştirdim. Allah onu çocuklarının başından eksik etmesin. Hiç kimenin ekmeğiyle oynamadım.Bir şey duyduğunuzda 'Seda bunu yapmaz' diyebilmelisiniz. Beni o kadar tanıyorsunuz!

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En son evimi taşırken çok sinirlendim. 2 gün üst üste reklam çekimim var. Konserlerim var, O Ses Türkiye başlıyor. Yemekteyiz başlıyor. Bir de ev taşımaya çalışıyorum... Çok gerildim!''

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