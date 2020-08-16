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Seda Sayan ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Sanatçı Seda Sayan, dün akşam bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Sayan, muhabirlerin, 'sağlıklı' olduğu gerekçesiyle yaptığı ürün tanıtımı yüzünden yediği cezanın hatırlatılması üzerine sessiz kaldı.

Seda Sayan ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...

Seda Sayan, geçtiğimiz akşam, bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; çıkışta ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Sayan, "Bir proje toplantısı mı var?" sorusuna, "Hayır arkadaşım ile yemek yedim şimdi de evime gidiyorum" şeklince cevap verdi.

Daha sonra gazetecilerin, sosyal medya üzerinden 'sağlıklı' olduğu gerekçesiyle tanıttığı ürün yüzünden ceza alması hatırlatılan Seda Sayan, sorulara yanıt vermedi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, Seda Sayan ve ürünün reklamını yapan diğer ünlülere 104 bin 781 TL para cezası vermişti.

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