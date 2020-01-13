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  4. Seda Sayan verdiği söz için 100 bin lira harcayacak

Seda Sayan verdiği söz için 100 bin lira harcayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel çekimlerinde şarkı söyleyen Biz Böyleyiz filminin oyuncuları Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral ve Berrak Tüzünataç'ı kendi takımına alabilmek için Paris'e götürme sözü vermişti. Sözünü tutan Sayan, geç oyuncularla tatile gitmek için 100 bin TL'yi gözden çıkardı.

Seda Sayan verdiği söz için 100 bin lira harcayacak

Seda Sayan ‘O Ses’in yılbaşı çekimlerinde ‘Biz Böyleyiz’ filminin oyuncularını kendi takımına almak için Paris’e tatile götürme sözü verdi. Oyuncuları kendi takımına alan Sayan ise, günler sonra verdiği sözü tutarak Mart ayı için plan yaptı. Sayan, yılbaşı özel çekimlerinde şampiyon olabilmek için elindeki tüm kozları kullandı.

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Sayan bunun için de şarkı söylemek için gelen Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral’a, kendi takımını seçmeleri halinde Paris tatili söz vermişti. 4 oyuncu da “Paris’e gidiyoruz” diyerek Seda Sayan’ı seçmişti.

seda-sayan-biz-boyleyiz-bulten

ŞEBNEM BOZOKLU AÇIKLADI

Önceki gün Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk ve eşi Kanat Akkaya ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şebnem Bozoklu, Seda Sayan’ın sözünü tuttuğunu söyledi. Bozoklu, “Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu Mart ayında Paris’e gideceğiz” dedi. 4 kişilik Paris tatili uçak, konaklama, yeme-içme 100 bin TL’ye geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
seda sayan, o ses türkiye,

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