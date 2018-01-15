Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i programına konuk olarak almasıyla birlikte Seren Serengil'le arası açılmış, Serengil, Sayan'ı takipten çıkarmıştı. Seda Sayan ise "Ben onu ablasıyım" diyerek takibi bırakmayacağını söylemişti.

Seda Sayan bugün programında kendisine kırgın olduğunu söyleyen Seren Serengil'e mesaj attığını itiraf etti. Yaşar İpek'le Seren Serengil arasında çıkan haberi okuduktan sonra "Yaşar İpek aşkı doğru mu? Onu üzme" diye mesaj attığını söyledi. Bu itiraf "Seda Sayan'la Seren Serengil barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.