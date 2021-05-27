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Şef Eda Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Eda Karabulut kimdir?

27.05.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Eda Karabulut, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef yarışması ile tanınan Eda Karabulut yarışmadan sonra da kariyerine devam etti. Peki, Eda Karabulut kimdir? işte, ayrıntılar...

Şef Eda Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Eda Karabulut kimdir?

Masterchef yarışmasına katıldıktan sonra tanınan Şef Eda Karabulut, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında yer aldı. Eda Karabulut hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Eda Karabulut kimdir ve nerelidir? sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

ŞEF EDA KARABULUT KİMDİR?

MasterChef yarışması ile tanınan Eda Karabulut 36 yaşında evli ve ikiz çocuk annesidir. İstanbul’da doğan Eda Karabulut aslen Sivaslı'dır. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." demişti.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra Eda Karabulut kendine ait bir yer açmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Masterchef
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