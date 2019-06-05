Şef Semen Öner'den Karnıyarık Tarifi

Malzemeler:

4 adet patlıcan

2 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

İç Malzemeleri:

2 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

1 adet soğan (doğranmış)

2 adet sivri biber (doğranmış)

5 adet domates

200 gram kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

Maydanoz

Yapılışı:

Bir tencereye Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin.

Soğanları, sivri biberi, kıymayı ve domatesleri ekleyin, kıyma iyice pişene kadar karıştırarak kavurun.

Tuzunu ve karabiberini ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın.

Alacağı soyduğunuz ve tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanların suyunu iyice sıkın.

Bir tavaya Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin.

Patlıcanları ara ara çevirerek güzelce pişirin.

Pişen patlıcanları ortadan boylamasına kesin ve içlerini kıymalı harçtan doldurun.

Üzerine domates biber dilimleri ekleyin ve yayvan bir tencereye dizin.

Çok az su gezdirerek kısık ateşte patlıcanlar iyice pişene kadar pişirin.

Üzerine maydanoz gezdirerek servis edin.

Afiyet Olsun

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