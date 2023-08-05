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Şef Sinem Özler kimdir, kaç yaşında? Sinem Özler'in restaurantı nerede? MasterChef'e konuk oluyor!

05.08.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Sinem Özler ile ilgili aramalar MasterChef'e konuk olması sonrasında hız kazandı. Sevilen yemek yarışmasının izleyicileri 'Şef Sinem Özler kimdir?, Şef Sinem Özler restaurant' ekranlarını sorguluyor. MasterChef'e her hafta farklı bir şef konuk oluyor. Peki, Şef Sinem Özler kimdir, kaç yaşında? Sinem Özler'in restaurantı nerede? MasterChef'e konuk oluyor!

Sinem Özler hayatı ve şeflik geçmişiyle merak edildi. MasterChef'e konuk olan ünlü şef, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Aynı zamanda Sinem Özler Seraf Restaurant kurucu ortağıdır. İşte MasterChef All Star konuğu ünlü Şef Sinem Özler ile ilgili merak edilen detaylar...

ŞEF SİNEM ÖZLER KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef All Star'a bu akşam Sinem Özler konuk şef olarak katıldı.

Şef Sinem Özler 1980 İstanbul Fatih doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Sinem Özler, Seraf Restaurant'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Sinem Özler evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır.

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Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sinem Şef'in İnstagram'da 108 bin takipçisi bulunmaktadır.

ŞEF SİNEM ÖZLER'İN RESTAURANTI NEREDE?

MasterChef All Star'a konuk olan Şef Sinem Özler Seraf Restaurant'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Seraf Restaurant ise İstanbul Mahmutbey'de hizmet vermektedir.

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