Şef Yağız İzgül'den fava levrek tarifi nasıl yapılır? Parmaklarınızı yedirecek fava levrek tarifinin püf noktaları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çoğu kişi öğünleri azaltır ve daha doyurucu seçimler yapmak ister. Burada da devreye balık girer. En çok tercih edilen lezzetlerden levrek de yaz sofralarının sevilerek tüketilen balıklarındandır. Balığın ana menüde yer aldığı sofraların vazgeçilmez mezeleri arasında da fava bulunur. Hem bu lezzetleri evinizde sofranıza taşımak için fazla uğraşa da ihtiyacınız yoktur. Levrek fileto nasıl yapılır diye merak edenler için Şef Yağız İzgül kameralarımızın karşısına geçti. Levrek fileto tarifinin yanında fava nasıl yapılır sorusunu da cevaplayan Şef Yağız İzgül, tek tabakta doyurucu lezzetleri topladı.

İşte nasıl yapılır diye merak edenler için fava tarifi ile levrek fileto tarifi...

FAVA LEVREK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Levrek fileto (Derisi üzerinde)

1 su bardağı favalık bakla

1 beyaz soğan

1 kırmızı soğan

1 demet dereotu

1 demet fesleğen

1 demet maydonoz

1 demet taze nane

2 limon

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Fava tarifi için ilk olarak tencereye zeytinyağı ekliyoruz.

için ilk olarak tencereye zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağımız biraz ısındıktan sonra kalın dilimler halinde kestiğimiz soğanlarımızı tavaya ekliyoruz.

Hafifçe kavurduktan, hafifçe rengi değiştikten sonra içine baklalarımızı ekliyoruz.

Kavrulan baklaların içine 2 su bardağı su ekliyoruz. (Daha fazla hazırlamak isterseniz ölçüyü 1 su bardağı baklaya 2 su bardağı su olarak aklınızda tutabilirsiniz.)

Bu işlemin ardından tencerenin altını kısarak pişmeye bırakıyoruz.

Biraz pişmesini beklediğimiz favamızın içine sıktığımız 1 limon suyunu ekliyoruz.

Biraz piştikten sonra ise tuz ve karabiber ekliyoruz.

Bu esnada levrek fileto tarifinin yapılışına geçiyoruz. Ocakta döküm tavayı ısıtıyoruz. Tavayı 2-3 dakika ısıttıktan sonra üzerine zeytinyağı ekliyoruz.

geçiyoruz. Ocakta döküm tavayı ısıtıyoruz. Tavayı 2-3 dakika ısıttıktan sonra üzerine zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağını ısınmaya bıraktığımız esnada ise kenarda bekleyen balıklarımızı lezzetlendirmek için limon suyu, tuz ve karabiber ekliyoruz.

Yeterince ısınınca balıklarımızı kızartmak için tavaya ekliyoruz.

Biraz zaman geçtikten sonra ise balıkların olduğu tavaya limonları ekliyoruz. Böylece ateşin güçlenmesini ve yağın içine limon karışmasını sağlıyor. Böylece levreği lezzetlendiriyoruz.

Levrek fileto yapılışını beklerken kırmızı soğanımızı doğruyoruz.

beklerken kırmızı soğanımızı doğruyoruz. Ardından dereotu ve taze fesleğen yapraklarını kesiyoruz.

Balığın olmazsa olmazları arasında bulunan bu sebzeleri tabağımızı süslemek için de kullanıyoruz. Levrek filetolar piştikten sonra tabağımıza alıyoruz ve boş kalan kısmına soğan, dereotu, nane yapraklarını güzel duracak şekilde yerleştiriyoruz.

Fasulyelerimiz piştikten sonra fava yapılışına geri dönüyoruz. Tenceremizin içindeki malzemeleri püre haline getiriyoruz. Ardından kestiğimiz fesleğen ve dereotunu ekliyoruz ve püre halien getirme işlemine devam ediyoruz.

geri dönüyoruz. Tenceremizin içindeki malzemeleri püre haline getiriyoruz. Ardından kestiğimiz fesleğen ve dereotunu ekliyoruz ve püre halien getirme işlemine devam ediyoruz. Bu aşamayı tamamladıktan sonra hızlı şekilde favamızı dondurmamız gerekiyor. Bunun için başka bir tencereye favamızı alıyoruz, kısa süre bekledikten sonra favanın soğuması için tencereyi bozdolabına koyuyoruz.

Fava soğuduktan sonra istediğimiz büyüklükte bir dilim keserek sunum tabağımıza alıyoruz.

FAVA LEVREK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Soğanları doğradıktan sonra robottan geçirerek kullandığımızda daha iyi karamelize olmasını sağlarız. Böylelikle soğanın şekeri fasulyelere daha çok tat verir.

Döküm tavaya zeytinyağı ekledikten sonra ısıtırken tavanın çok ısınmamasına dikkat ediyoruz. Bu balıkların kuru olmasına sebep olacağından tavayı yüksek ateşte ısıtmıyoruz.

FAVA KAÇ KALORİ? İŞTE BESİN DEĞERLERİ

Bakladan elde edilen meze türü olan fava tarifi kadar besin değerleri ile de merak edilen bir yiyecektir. Ekstra yağ ilavesinin kalori değerlerini fazlaca arttırdığı fava, tüketilirken kilo kontrolü sağlamaya çalışan kişiler dikkatli olmalıdır.

1 porsiyon favada 147 kalori vardır. Favanın 1 porsiyonunda bulunan besin değerleri ise şu şekildedir:

Karbonhidrat (g) 8.8

Protein (g) 7.15

Yağ (g) 9.05

Lif (g) 7.68

Sodyum (mg) 211.83

Potasyum (mg) 323.41

Kalsiyum (mg) 38.36

Vitamin A (iu) 26.17

Vitamin C (mg) 7.4

Demir 1.63

LEVREK KAÇ KALORİ, BESİN DEĞERLERİ NE KADAR?

Ilık ve soğuk denizlerde yaşayan levrek, her mevsim avlanabilir. Ev lezzetli olduğu zamanlar kış ve ilkbahar aylarıdır. Levrek tarifi yapılışında en çok ızgara ya da buğulama şeklinde olanları tercih edilir. Tavada buğulama yerine daha sağlıklı tüketmek isteyenler ise tuz ve karabiber ektikleri levreği zeytin yağında yapabilirler.

Küçük bir levrek 1 porsiyon olarak kabul edilir ve 291 kaloriye denk gelir. 1 porsiyon levreğin besin değerleri şu şekildedir:

Protein (g) 55.29

Yağ (g) 6

Kolesterol (mg) 123

Sodyum (mg) 204

Potasyum (mg) 768

Kalsiyum (mg) 30

Vitamin A (iu) 462

Demir 0.87



