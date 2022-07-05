Sefa değil cefa oldu! Hava sıcaklığını söylemeden havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı

Eva Bacchoo isimli genç kadın sosyal medyada paylaştığı bir hikaye ile büyük ilgi topladı. TikTok'unda "Size Girit'in şu anda ne kadar sıcak olduğu hakkında bir fikir vermek için göstereyim - çantam kendini ateşe verdi" diyerek paylaştığı videoda, güneşlenirken yanına bıraktığı ve bir süre sonra alev alıp yanan çantasını gösterdi.

ŞOKE OLDU

Birkaç arkadaşı bir hafta sürecek bir festivale katılmak üzere Yunanistan'a giden Bacchoo, 24 Haziran'da kendisi bir havuzda güneşlenirken kenara koyduğu çantası alev alınca, şoke oldu. Genç kadın paylaştığı videoda şık plaj çantasının yanmış kenarlarını gösterdi ve yangının çantadaki metal düğmenin ısınması sonucu çıkmış olabileceğini iddia etti.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Ancak birkaç yorum, su şişelerinin güneşte bir büyüteç gibi yanabileceğini ve yangına neden olabileceğini söyleyince fikrinden emin olamadı çünkü çantasının içinde bir pet şişe taşıyordu. Bacchoo bu sebeple, takipçilerini aşırı sıcak su şişelerine karşı uyardı.

KOMİK BULDU

Eva, çantanın yandığını ancak çantaya koyduğu suyu almaya çalışırken fark etti. İlk başta şok olduğunu ve çantasındaki pahalı kulaklıkları için endişelendiğini anlatan genç kadın, sonrasında durumu komik bulduğunu anlattı.



