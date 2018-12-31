Sefa Doğanay'dan iddialı sözler! 'Cem Yılmaz ve Ata Demirer...'

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan ünlü komedyen Sefa Doğanay, "Komedyenler birbirleriyle hep kıyaslanır. Seni diğerlerinden ayıran özellik nedir?" sorusuna, iddialı ve çok konuşulacak bir yanıt verdi. Doğanay, şunları söyledi:

"ÜÇ FARKLI SAHNE FORMATIM VAR"

"Benim yaptığım işin içerisinde sadece taklit yok. Şarkı var, zaten stand-up ağırlıkta. Üç farklı sahne formatım var. Bir tanesi 2-2 buçuk saat süren stand-up'lı biletli turneler. Bir diğer formatım kurumsal firmalar için yapmış olduğum sadece onların markasına, çalışanlarına, seyircilerine özel kapalı gösteri. Bir diğeri de 8 yıl önce ilk yola çıktığım Sefa Doğanay Gazinosu.

"CEM YILMAZ VE ATA DEMİRER..."

Geçenlerde Ata Demirer'i konuk ettiğinizi gördüm. Ve Ata Demirer'in benim o ilk çıktığım zamanlarda benzetilmem vs. attığı tweetlere yalan yok kırılmıştım. Daha sonra 40'ta bana ağabeylik ettiğini açıkladı. Böyle düşünüyorsa sağ olsun. Bir de şöyle bir durum var. Benim Cem Yılmaz ve Ata Demirer ile aynı kategoride gösterilmem çok zor bir iş. Aynı kategoride lanse edilmek, kıyaslanmak çok büyük bir şereftir. Hepsi benim ustam kabul edebileceğim tarzda insanlar. Ama ben Sefa Doğanay Gazinosu'nu 8 yıldır yapıyorum. Ata Demirer de 3 yıldır yapıyor. Ben ustam olarak ya da bir büyüğüm olarak ondan esinlenebilirim, örnek alabilirim ve bunu göğsümü gere gere söylerim. Küçükler bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorken, büyükler acaba niye bunu söylemekte biraz imtina ediyor?

"TEK RAKİBİMİ KENDİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Hepsinin yaşı benden büyük olduğu ve ben onları usta olarak kabul ettiğim için kendime baktığım zaman yeni nesilde tek rakibimi kendim olarak görüyorum."

