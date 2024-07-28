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Sefer tası nasıl yazılır? Sefer tası ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.07.2024 13:08
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Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan ve birbiri üzerine konulup sabitlenerek taşınan kapları temsil eden sefer tası sözcüğü birleşik yapıda iken isim türündedir. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılması için ise bitişik mi ayrı mı yazıldığı öğrenilmelidir. TDK güncel sözlüğü gibi bir kaynağa ulaşıldığı takdirde sefer tası doğru yazılışı, anlamı, cümle içerisindeki kullanımı hakkında detaylı bilgi verilebilir.

Sefer tası nasıl yazılır? Sefer tası ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki ayrı isim sözcüğünün bir araya getirilmesiyle oluşturulan sefer tası kelimesi birleşik yapıdadır. Ancak bu kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı bazı durumlarda karıştırılır. Dolayısıyla içerdiği ikinci sözcüğün tamlanan eki aldığı görülen sefer tası kelimesinin nasıl yazılması gerektiği hakkında TDK onaylı bilgiler sunulmalıdır. Ardından Türk Dil Kurumu güncel sözlüğündeki sefer tası tanımı ve bu kelimenin cümle içerisindeki kullanımı da örneklerle açıklanabilir.

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Sefer tası nasıl yazılır?

Birleşik sözcükler bakımından son derece zengin bir dil olan Türkçede bu gibi ifadelerin arasında isim tamlamaları da yer alır. Sefer tası sözcüğü isim türünde iken aynı türde olan iki ayrı kelimenin birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Bu da incelenen sözcüğün içerdiği iki ayrı ögenin bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiğinin araştırılmasına yol açar. “Sefer tası ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?” sorusunun doğru yanıtı ise Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne başvurularak kolaylıkla bulunabilir.

TDK güncel sözlüğü incelendiği zaman sefer tası sözcüğünün bitişik değil ayrı şekilde yazıldığı görülebilir. Bu birleşik sözcüğün içerdiği isim türündeki ilk kelime olan sefer herhangi bir ek almamıştır. Ele alınan bu ifadenin ikinci ögesi olan tas ise tamlanan eki (-ı) almıştır. Temelde herhangi bir anlam değişikliğine uğramadan bir araya getirilen bu iki ayrı sözcüğün oluşturduğu birleşik kelime ayrı olarak yazılmalıdır. Dolayısıyla TDK tarafından belirtilen doğru ve yanlış sefer tası yazımı şu şekilde gösterilebilir:

  • Sefer tası (doğru kullanımı)
  • Sefertası (yanlış kullanımı)

Sefer tası doğru yazılışı ve cümle içerisindeki kullanımı nasıldır?

Bir isim tamlaması olan sefer tası sözcüğü birleşik kelimeler arasında sıralanır. Ayrı olarak yazılması gereken bu kelime cümle içerisinde kullanılırken sefer ve tası sözcükleri arasında bir boşluk bırakılmalıdır. Sefer tası TDK güncel sözlüğündeki tanımı ve bu sözcüğün cümle içerisindeki kullanımı ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Sefer tası (isim): Birbiri üzerine konulup sabitlenerek kolay bir biçimde yemeklerin taşınmasını mümkün hale getiren kaplar veya bunlardan her biri.

  • Örnek cümle: Babamı mola saatlerinde ziyaret etmeye giderken mutlaka sefer tasına sevdiği yiyeceklerden koyarım.
  • Örnek cümle: Eğer sefer tası benzeri saklama kaplarından edinirsen kendine hazırladığın sağlıklı yemekleri kolaylıkla yanında taşıyabilirsin.

  • Örnek cümle: Leziz tariflerle doldurduğumuz sefer taslarımızla ve marketten aldığımız soğuk içeceklerle piknik masamızı süsledik.

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