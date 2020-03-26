Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare Sancar'ı hayatından siliyor: Nasuh tövbesi olsun adını anmayacağım

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın 23 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde, Sancar Nare'ye Menekşe'nin hamile olduğunu söylemesi ikili arasındaki her şeyi bitiriyor.

"KIZIMA YENİ BABA OLDUĞUN GÜN BAŞKA KADINDAN ÇOCUK YAPIYORSUN"

Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" diyor. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kalıyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

