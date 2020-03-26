MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare Sancar'ı hayatından siliyor: Nasuh tövbesi olsun adını anmayacağım

Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare Sancar'ı hayatından siliyor: Nasuh tövbesi olsun adını anmayacağım

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2020 22:41 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı dizisinin merakla beklenen 15. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar alıyor. Gözyaşlarına boğulan Nare, "Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" diyerek Sancar'ı hayatından siliyor. Sancar ise bu sözler karşısında yıkılıyor.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın 23 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde, Sancar Nare'ye Menekşe'nin hamile olduğunu söylemesi ikili arasındaki her şeyi bitiriyor.

"KIZIMA YENİ BABA OLDUĞUN GÜN BAŞKA KADINDAN ÇOCUK YAPIYORSUN"

Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" diyor. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kalıyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Ünlü oyuncu seti terk etti! Flaş kararÜnlü oyuncu seti terk etti! Flaş karar
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı, Sefirin Kızı, sefirin kızı fragman,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisine koronavirüs engeli

Boran Kuzum ve Miray Daner'in dizisine koronavirüs engeli

Güvercin dizisi final yapıyor! Mehmet Ali Nuroğlu isyan etti

Ünlü oyuncu seti terk etti! Flaş karar

La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı

Heyecan dorukta! İşte yeni fragman

Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisine mi dahil oluyor?

Bomba iddia! O diziye mi dahil oluyor?

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay'ı Osman Bey'in elinden Dündar kurtardı! Kuruluş Osman 16. son bölüm izle

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne!

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Aniden bayılan Akif'e ne oldu? Öğretmen 4. son bölüm izle

Öğretmen'de büyük şok! Her şeyi itiraf edecekken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.