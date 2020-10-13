MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Nare'nin kızları Melek'e ne olacak? Sefirin Kızı 23. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Nare'nin kızları Melek'e ne olacak? Sefirin Kızı 23. son bölümde neler oldu?

13.10.2020 02:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 12 Ekim Pazartesi 23. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Melek'i yatakta hareketsiz gören Nare ve Sancar yıkılıyor. Kalbi duran Melek ise ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Sefirin Kızı'nın fragmanında Sancar, Melek'in yaşaması için dua ediyor. Peki Sefirin Kızı'nda Melek'e ne oldu? İşte yeni bölüm fragmanı.

Sefirin Kızı dizisinin 19 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında, Sancar Melek'i hastaneye yetiştirmeye çalışırken, çağırdıkları ambulansla yolda karşılaşıyor. Sağlık görevlileri Melek'e müdahale ederken Sancar "Kalbi durdu. Kurtarın kızımı ne olur" sözleriyle yardım istiyor.

sefir3

Melek hastanede yaşam savaşı verirken, Sancar da camiye giderek dua ediyor. Sancar "Kızım yaşarsa uçup gitmelerine eyvallah diyeceğim. Ben onsuzluğa razı geleceğim. Onlara bir yaşam şansı ver" şeklinde dua ediyor.

sefir2

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Nare bir anlığına her şeyi unutup kendini duygularına kaptırsa da Sancar’ı affetmeyi başaramaz. Üzerine bir de Menekşe’nin Melek’e yaptıklarını öğrenince çıldırır. Sefirin kızının herkesten hesap sormasının vakti gelmiştir.

Sancar, şirket yönetiminden çekilince Zehra da Gediz’e karşı adaylığını koyar. Nare, marinada işe başlarken Müge’yi de işe alır. Kahraman ve Gediz bu durumdan hiç hoşlanmasalar da, artık sağdıçlar devri kapanmış, bacılar devri başlamıştır.

Sancar’ın boşanma davası açtığını öğrenince deliren Menekşe, Kavruk ile Eşe’nin kına gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın’ı içeri alıp Melek’i götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Melek’in hayatını tehlikeye atar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajıÇukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Şükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldıŞükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Yorulmuşuz sanırım ilk gün

Diğer Haberler

Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'den Seren Erdenet'e gizemli zarf! Çukur 99. son bölümde neler oldu?

Çukur'da Cumali'den Seren Erdenet'e gizemli zarf!

Arıza dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza ve Halide'nin sürpriz yakınlaşması! Arıza 5. son bölümde neler oldu?

Arıza dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza ve Halide'nin sürpriz yakınlaşması! Arıza 5. son bölümde neler oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 3. son bölümde neler oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 3. son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender, Yıldız'a saldırıyor: Gördüğüm en tehlikeli kadınsın! Yasak Elma 80. son bölümde neler oldu?

Yasak Elma'da Ender ve Yıldız savaşı!

Çukur'da Arık Böke Erdenet öldü mü? Barış Arduç Çukur'dan neden ayrıldı? Ünlü oyuncudan veda paylaşımı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Hercai dizisinde sürpriz değişiklik!

Hercai dizisinde sürpriz değişiklik!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.