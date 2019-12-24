Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare ve Sancar Montenegro'da

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, 2. bölümüyle 23 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Son bölümde; Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iniyor. Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı Sefirin Kızı 3. bölümüyle 30 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM KONUSU

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

