MAGAZİN

Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare ve Sancar Montenegro'da

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2019 03:01 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında Nare'nin "Kızım şu anda babamın elindeyken bana 'Sefirin kızı' deme" sözleri dikkat çekiyor. Nare ve Sancar'ın Karadağ'ın Montenegro şehrindeki macerası yeni bölüme damga vuracak.

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, 2. bölümüyle 23 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Son bölümde; Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iniyor. Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı Sefirin Kızı 3. bölümüyle 30 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM KONUSU

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Kadın'da kim vuruldu? Bahar'ı yıkan olayKadın'da kim vuruldu? Bahar'ı yıkan olay
Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıkıyor!Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıkıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı Engin Akyürek

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın dizisi 77. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Kadın'da kim vuruldu? Şirin mi yoksa Arif mi?

Kadın'da kim vuruldu? Bahar'ı yıkan olay

Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı! Agah'ı yıkan Nedim ve Cenk hesaplaşması! Zalim İstanbul 24. son bölüm izle

Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıkıyor!

Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı! Ender'den Leyla'ya çıplak fotoğraf tuzağı! Yasak Elma 62. son bölüm izle

Yasak Elma'da çıplak fotoğraf tuzağı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şule ve Kuzey boşanacak mı?

Kuzey Yıldızı'nda Şule ve Kuzey boşanıyor mu?

Demet Özdemir, yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir için ev resmi çizdi

Demet Özdemir çizdi! Olay oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı! Deniz Çakır geri mi dönüyor? EDHO'da Meryem sürprizi!

EDHO'dan şaşırtan fragman! Ünlü oyuncu geri mi dönüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.