Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı neden yok?

Neslihan Atagül, Engin Akyüre Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, ilk 3 bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı'nın 4. yeni bölümü ise 6 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelmedi. Star TV'nin 6 Ocak Pazartesi yayın akışında ise Sefirin Kızı'nın kolaj bölümü yer aldı.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisi bir haftalık aranın ardından 13 Ocak Pazartesi akşamı 4. yeni bölümüyle Star TV ekranlarında olacak.

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kızlarına kavuşan Nare ve Sancar için durumlar değişiyor. Sancar, Nare'yi kendinden uzaklaştırırken Gediz'den hiç beklenmedik bir çıkış geliyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven.

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.



