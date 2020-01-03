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  4. Sefirin Kızı dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 03.01.2020 02:44 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı dizisinin merakla beklenen 4. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, Ocak 2020'de yılbaşı nedeniyle ekrana ara verdi. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında ise Nare ve Sancar arasında yüzleşme yaşanıyor. Sancar'ın teklifini reddeden Nare, şok bir yanıt veriyor. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kızlarına kavuşan Nare ve Sancar için durumlar değişiyor. Sancar, Nare'yi kendinden uzaklaştırırken Gediz'den hiç beklenmedik bir çıkış geliyor.

Ocak 2020'de ekranlara ara veren Sefirin Kızı, 4. yeni bölümüyle 13 Ocak Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM KONUSU

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven.

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı.

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SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.

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