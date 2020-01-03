Sefirin Kızı dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kızlarına kavuşan Nare ve Sancar için durumlar değişiyor. Sancar, Nare'yi kendinden uzaklaştırırken Gediz'den hiç beklenmedik bir çıkış geliyor.

Ocak 2020'de ekranlara ara veren Sefirin Kızı, 4. yeni bölümüyle 13 Ocak Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM KONUSU

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven.

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.