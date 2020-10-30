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Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Zerrin Sümer hangi rolde oynayacak?

30.10.2020 21:33 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Zerrin Sümer hangi rolde oynayacak?

Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Daha önce de çok sayıda dizi, tiyatro ve sinema projesinde yer alan usta oyuncu Zerrin Sümer, dizinin oyuncu kadrosuna 26. bölümden itibaren dahil olacak. Sancar’ın halası Feride karakterini canlandıracak olan Sümer, seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Her bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen Sefirin Kızı, oyuncu kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Birbirinden sürükleyici ve tutku dolu sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, daha önce de bir çok önemli projede rol alan tiyatro kökenli usta oyuncu Zerrin Sümer dahil oldu.

Başrollerini; Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna 26. Bölümden itibaren dahil olacak olan Zerrin Sümer, oyunculuğuyla adından söz ettirecek. Sancar’ın halası Feride karakterini canlandıracak olan usta oyuncu, herkesi ekran başına kilitleyecek.

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ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer, 1945 yılında İzmir, Bergama'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bergama'da okudu. Ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde sahneye çıkarak Tiyatro hayatına başladı. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuarın son senesinde Devlet Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Zerrin Sümer, daha sonra Ankara Meydan Sahnesi'ne geçerek özel tiyatrolarda çalışmaya başladı. Zerrin Sümer, çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol aldı.

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