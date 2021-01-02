MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber!

Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber!

02.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber!

Star TV'de yayınlanan ve ekranlara hızlı bir giriş yapan Sefirin Kızı dizisi reytingleri eski beklentiyi karşılamıyor. Ünlü isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizinin final yapacağı iddia ediliyor.

Destansı bir aşkın anlatıldığı başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı Sefirin Kızı dizisi hakkında söylentiler başladı.

Son zamanlarda aldığı düşük reytingler toparlamayı bir türlü başaramayan Sefirin Kızı için ne gibi bir karar verileceği henüz açıklanmadı.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Yoksul bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajıKırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Koronadan ölenlerin yakıldığı ülkede yeni gelişme

Koronadan ölenlerin yakıldığı ülkede yeni gelişme

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Bomba gibi geliyor! 'Kurtlar Vadisi Kaos'

Bomba gibi geliyor! 'Kurtlar Vadisi Kaos'

Kırmızı Oda 18. son bölümde Selvi'nin mutlu sonu! Binnur Kaya'dan diziden ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Seni Çok Bekledim'den yeni fragman yayınlandı! Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Özcan Deniz ekrana böyle dönüyor!

Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Maraşlı 1. bölüm fragmanı, oyuncu kadrosu ve konusu

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Akıncı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Şükrü Özyıldız süper kahraman Akıncı rolüyle ekrana döndü!

Türk süper kahraman rolüyle ekrana döndü!

Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle sosyal medyada gündem oldu

Ali Atay Son Yaz'daki rolüyle şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.