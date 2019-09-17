Sefirin Kızı'na yeni oyuncu! İşte Engin Akyürek'in yeni dizisi Sefirin Kızı'nın konusu ve oyuncuları

Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ü buluşturacak olan 'Sefirin Kızı' yeni dönemin en merak edilen işleri arasında yer alıyor. Star TV'de ekrana gelecek olan dizinin kadrosunda başka hangi isimlerin rol alacağı da merak ediliyordu.

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün ardından bir isim daha netleşti. Uraz Kaygılaroğlu'nun da 'Sefirin Kızı' dizisinde rol alacağı açıklandı.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı, Star’ın yeni sezondaki iddialı projesi Sefirin Kızı’nda Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandıracak.

Çekimlerinin Ege’de yapılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile “Sefirin Kızı” yakında Star’da.



