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  4. Sefirin Kızı’ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu o diziye mi katılacak?

Sefirin Kızı’ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu o diziye mi katılacak?

08.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı’ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu o diziye mi katılacak?

Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisindeki Gediz karakteri ile büyük çıkış yakalayan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz hafta diziden ayrılmıştı. Yeni projeler için görüşemelere başlayan Uraz Kaygılaroğlu'na iddialı yapımdan teklif geldiği açıklandı.

Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri ile ekranda fırtınalar estiren OGM Pictures imzası taşıyacak olan Camdaki Kız isimli dizinin hazırlıkları sürüyor. Burcu Biricik’in dizinin kadrosunda yer almayı kabul ettiği daha önce açıklanmıştı.

Tv100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz iddia noktasında olan bilgilere göre, yapım firması başrol erkek oyuncusu olarak Uraz Kaygılaroğlu’na teklif götürdü.

Kanal D ekranında yayınlanacak olan Camdaki Kız isimli dizinin Nisan ayında ekranda olması da bekleniyor.

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