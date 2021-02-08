Sefirin Kızı’ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu o diziye mi katılacak?

Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri ile ekranda fırtınalar estiren OGM Pictures imzası taşıyacak olan Camdaki Kız isimli dizinin hazırlıkları sürüyor. Burcu Biricik’in dizinin kadrosunda yer almayı kabul ettiği daha önce açıklanmıştı.

Tv100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz iddia noktasında olan bilgilere göre, yapım firması başrol erkek oyuncusu olarak Uraz Kaygılaroğlu’na teklif götürdü.

Kanal D ekranında yayınlanacak olan Camdaki Kız isimli dizinin Nisan ayında ekranda olması da bekleniyor.

