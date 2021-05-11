Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten şok sözler! "Neden zekanız yok gibi davranıyorsunuz?"

Hivda Zizan Alp'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı. Sefirin Kızı'nın Elvan'ı beğenilen oyuncu Hivda Zizan Alp hakkındaki yorumlara karşı sert bir açıklamada bulundu. Kendisi hakkında bilinçsizce yorum yapıldığını öne süren ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündemin tartışılan konuları arasında yer aldı.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten olay yaratacak sözler

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımda zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu kendisini eleştirenlere karşı yaptığı paylaşımda " "Neden zekanız yok gibi davranıyorsunuz?" dedi.