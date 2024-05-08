Esra Akpınar ile Nişantaşı'nda görüntülenen Bülent Şakrak ihanet iddialarıyla ilgili konuştu! "Haberi yapan..."

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti.

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları konuşulmaya başlandı. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Esra Akpınar ile Bülent Şakrak son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi. Bülent Şakrak'a ihanet iddiaları soruldu.

Snobmagazin'in haberine göre; Şakrak, "Yalan, deli saçması... Haberi yapan belli, ona sorun" diyerek, ihanet iddialarını yalanladı.







