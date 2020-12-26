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Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın kadrodan ayrıldı!

26.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın kadrodan ayrıldı!

Star TV'de ekrana getirilen başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın diziye veda etti. Deniz Işın'ın vedası yeni senaristlerin gelmesinin ardından belirlendi.

Star TV'de ekrana getirilen başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın diziye veda etti. Deniz Işın'ın vedası yeni senaristlerin gelmesinin ardından belirlendi.

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Gediz ve Sahra aşkının Nare ile Sancar aşkının önüne geçmesi nedeniyle senaristler çareyi Deniz Işın'ı kadrodan çıkarmakta buldu. Uzun zamandır Gediz ve Sahra arasındaki aşk beklenirken yayınlanan son bölümde ikilinin oldukça yakınlaşması dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ancak Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın'ın kadrodan ayrılması sosyal medyada isyan çıkardı.


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