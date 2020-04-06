MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Sefirin Kızı'nın yerine yayınlanacak dizi belli oldu!

'Sefirin Kızı'nın yerine yayınlanacak dizi belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Pazartesi günlerinin fenomen dizisi Sefirin Kızı'nın setine koronavirüs nedeniyle ara verildi. Yerine yayınlanacak dizi ise belli oldu.

'Sefirin Kızı'nın yerine yayınlanacak dizi belli oldu!

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi pazartesi akşamları Star TV'nin vazgeçilmezi olmuştu. Giderek reytinglerini arttıran dizi zirvedeki yerini sabitlemişti. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle Sefirin Kızı'nın Muğla'da gerçekleştirilen çekimlerine ara verildi. Geçtiğimiz pazartesi yayınlanan bölümün ardından yönetmen Emre Kabakuşak sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamayla bir süre ekranda olamayacaklarını açıkladı.

YERİNE YAYINLANACAK DİZİ BELLİ OLDU!

Star TV, Sefirin Kızı dizisinin yerine 2016-2017 yıllarında ekranda olan Anne dizisini yayınlama kararı aldı. Salgın bitip Sefirin Kızı ekibi yeniden sete çıkana kadar Pazartesi akşamları Anne dizisinin tekrarları ekrana gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Pozitif olan hemşire için yayına bağlanıp...Pozitif olan hemşire için yayına bağlanıp...
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı, yeni dizi,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Dizi çekimleri bitince imajını değiştirdi

Dizi çekimleri bitince imajını değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mazhar Alanson'dan 'Odaları ayırın' diyen takipçisine yanıt!

Mazhar Alanson o yoruma dayanamadı! "Korona da olsa..."

Doya Doya Moda'da koronavirüs önlemi

Doya Doya Moda'da koronavirüs önlemi

Suzan Kardeş: Hakkını helal et annem

Annesini kaybetmişti! 'Hak ettiğin gibi uğurlayamadık'

Lady Gaga yeni albüm görsellerini paylaştı

Yeni albüm görsellerini paylaştı

Ünlü şarkıcı Duffy kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi

'Kaçırıp dört hafta boyunca tecavüz ettiler'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak koronavirüs oldu

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.