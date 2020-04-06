'Sefirin Kızı'nın yerine yayınlanacak dizi belli oldu!

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi pazartesi akşamları Star TV'nin vazgeçilmezi olmuştu. Giderek reytinglerini arttıran dizi zirvedeki yerini sabitlemişti. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle Sefirin Kızı'nın Muğla'da gerçekleştirilen çekimlerine ara verildi. Geçtiğimiz pazartesi yayınlanan bölümün ardından yönetmen Emre Kabakuşak sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamayla bir süre ekranda olamayacaklarını açıkladı.

YERİNE YAYINLANACAK DİZİ BELLİ OLDU!

Star TV, Sefirin Kızı dizisinin yerine 2016-2017 yıllarında ekranda olan Anne dizisini yayınlama kararı aldı. Salgın bitip Sefirin Kızı ekibi yeniden sete çıkana kadar Pazartesi akşamları Anne dizisinin tekrarları ekrana gelecek.

