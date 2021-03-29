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  4. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

29.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv’nin çok sevilen dizisi Sefirin Kızı, 46. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde; Sancar, elinde bıçakla kala kalır. Sedat, kanlar içinde yere yığılır. Oradaki herkes Sancar’ın, Sedat’ı bıçakladığını düşünür. Sancar, kendisini kimseye inandıramayınca kaçmak zorunda kalır. Mavi, Sancar’a yardım edecek mi?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 46. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEFİRİN KIZI 46. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SEFİRİN KIZI 45. BÖLÜM ÖZET

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

Halise, Ahmet’e darp ettirme suçundan adamıyla birlikte göz altına alınır. Yahya, Dudu’yla evlenmekten vazgeçtikten sonra Sancar’la konuşur. Ona Dudu’nun karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını söyler. Dudu, üzüntüden bebeğini kaybeder.

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

Sancar, annesini kurtarmak için Ahmet’in şikayetini geri almasından başka çaresi kalmaz. Kavruk’u gönderip onu eve çağırır. Ahmet’e, annesinin yaptığı şeyin doğru olmadığını, annesinin ona yaptığının aynısını içi rahatlayacaksa kendisine yapmasını söyler. Ahmet, Dudu’yla konuşmak ister.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? SEFİRİN KIZI 46. BÖLÜM ÖZET

Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

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Star TV Sefirin Kızı dizisi
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