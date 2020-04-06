MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı neden yok?

Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı neden yok?

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2020 20:24 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölümü hayranları tarafında merakla bekleniyor. Peki Sefirin Kızı bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelmeyecek. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen dizinin yeni bölüm tarihi ise açıklanmadı.

Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı neden yok?

Sefirin Kızı yeni bölümü ile merakla araştırılmaya devam ediliyor. Sancar ve Nare arasındaki aşk hikayesini anlatan Sefirin Kızı neden yok ve yeni bölümü ne zaman sorusu ile dizi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Star TV üzerinden herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Sefirin Kızı yeni bölümü neden yok?

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın çekimleri geçtiğimiz haftalarda durduruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri iptal edilen Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri bir süre yayınlanmayacak.

Çekimleri belirsiz bir süre durdurulan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu da sosyal medyadaki paylaşımıyla hayranlarına veda etmişti. Kaygılaroğlu paylaşımında, "Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz, hadi eyvallah" notunu yazmıştı.

Untitled-7

SEFİRİN KIZI YERİNE ANNE DİZİSİ GELDİ

Star TV, Sefirin Kızı dizisinin yerine 2016-2017 yıllarında ekranda olan Anne dizisini yayınlama kararı aldı. Salgın bitip Sefirin Kızı ekibi yeniden sete çıkana kadar Pazartesi akşamları Anne dizisinin tekrarları ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 14. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki duygusal sahneler damga vurdu.

Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı. Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Karantinayı fırsat bildi! 12 günlük dizi yaptıKarantinayı fırsat bildi! 12 günlük dizi yaptı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı, Sefirin Kızı neden yok, Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk! Jet Sosyete'nin evlerde çekilen özel bölümü ne zaman yayınlanacak?

Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk! Jet Sosyete'nin evlerde çekilen özel bölümü ne zaman yayınlanacak?

Mucize Doktor için Fox TV'den flaş karar! Mucize Doktor yeni bölüm yayınlanacak mı?

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Anne dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Anne nerede çekildi? Anne dizisi Ne zaman yayınlandı?

Anne dizisi sürprizi! Anne nerede çekildi?

Yasak Elma neden yok? Yasak Elma bitti mi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma sezon finali mi yaptı?

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu Twitter'da trend oldu

TT oldu! 'Türkiye en büyük kozunu ortaya sürdü'

Will Smith karantina günlerini 12 bölümlük dizi yaptı

Karantinayı fırsat bildi! 12 günlük dizi yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.