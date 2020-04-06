Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı neden yok?

Sefirin Kızı yeni bölümü ile merakla araştırılmaya devam ediliyor. Sancar ve Nare arasındaki aşk hikayesini anlatan Sefirin Kızı neden yok ve yeni bölümü ne zaman sorusu ile dizi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Star TV üzerinden herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Sefirin Kızı yeni bölümü neden yok?

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın çekimleri geçtiğimiz haftalarda durduruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri iptal edilen Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri bir süre yayınlanmayacak.

Çekimleri belirsiz bir süre durdurulan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu da sosyal medyadaki paylaşımıyla hayranlarına veda etmişti. Kaygılaroğlu paylaşımında, "Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz, hadi eyvallah" notunu yazmıştı.

SEFİRİN KIZI YERİNE ANNE DİZİSİ GELDİ

Star TV, Sefirin Kızı dizisinin yerine 2016-2017 yıllarında ekranda olan Anne dizisini yayınlama kararı aldı. Salgın bitip Sefirin Kızı ekibi yeniden sete çıkana kadar Pazartesi akşamları Anne dizisinin tekrarları ekrana gelecek.