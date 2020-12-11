Şeflerin son dokunuşu: Yenilebilir çiçekler ham tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılıyor

Serik ilçesinde 5 dönüm serada Erüst Tarım firmasınca tek türle başlayan yenilebilir çiçek üretiminde, çeşit sayısı 15'i aştı. Koronavirüs nedeniyle turizmin durması, düğün ile özel toplu yemek gibi organizasyonların iptali, yenilebilir çiçek sektörünü de olumsuz etkiledi.

12 AY ÜRETİM YAPILIYOR

Erüst Tarım pazarlama müdürü Burak Akbulut, yeilebilir çiçekleri ilk kez görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. 2008'den bu yana yenilebilir çiçek üretimi yaptıklarını anlatan Akbulut, “Şu an yaklaşık 15'i aşkın çeşit mevsimsel dönemlere göre, 12 ay üretim yapıyoruz. Yenilebilir çiçek çeşitlerini artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Prensip olarak şirketimiz sürekli yeniliklere açık ve kendimizi tarım sektöründe sürekli yeniliyor ve yeni ürünler getirerek hareket ediyoruz. Yenilebilir çiçekler de bu doğrultuda Türkiye'de mutfaklarda yer edinmeye başladı" dedi.

ŞEFLERİN SON DOKUNUŞU

5 dönüm serada üretim yaptıklarını anlatan Akbulut, “Restoranlar, otellerin alacart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor. İnsanlar tatmaktan çekiniyor ama tattıktan sonra mükemmel bir hissiyat oluşuyor ve yeniden tatmak için geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca vitamin ve mineral değerler açısından da çok zengin. Paketlerde ortalama 20 adet çiçek bulunuyor ve fiyatı da ortalama 10 TL civarında" diye konuştu.