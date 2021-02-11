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Şehir efsanesi haline gelen tablolar! Uzun süre bakanların kendilerini rahatsız hissedeceği o eserler

Seray Üstün Seray Üstün 11.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Şehir efsanesi haline gelen tablolar! Uzun süre bakanların kendilerini rahatsız hissedeceği o eserler

Tablolar mekanları dekore etmek için özenle seçilen harika parçalardır. Ressamların elinden çıkan bu eserlere her baktığınızda adeta içiniz açılır ve hoş hislerle karşılaşırsınız. Resim, insanın dünyayı derin ve eşsiz bir şekilde algılamasına yardımcı olur. Ancak bunu her tablo için söylemek ne yazık ki doğru değildir. Çünkü bazı tablolar kötü ünleriyle popüler olmuştur.

Nesilden nesle aktarılan binlerce hikaye var. Bunlardan bazıları ise oldukça ürkütücü. Gerçekliğinden emin olmadığımız ama rivayetlere göre lanetli olduğuna inanılan bazı yerler olduğu gibi, lanetli olduğuna inanılan nesneler, eşyalar hatta tablolar bulunuyor. İşte uzun süre bakanların kendilerini hasta hissettiği lanetli tablolar….

THE HANDS RESİST HİM (BILL STINEHAM)

The Hands Resist Him

1972 yılında sanatçı Bill Stoneham tarafından yaratılan bu resim, birçok elin bastırıldığı cam panelli bir kapının önünde duran genç bir erkek ve kadın bebeği tasvir ediyor. Stoneham’a göre, resimdeki çocuk, kendisinin beş yaşındaki halinin bir tasviri olarak karşımıza çıkıyor. Tablo ayrıca, “The Ebay Haunted Painting” olarak da biliniyor. İlk olarak 1970’lerin başında California’daki Feingarten Galerisi’nde gösterilen resim, aktör John Marley (The Godfather’daki Jack Woltz) tarafından satın alındı. Ölümünden bir süre sonra resim, yaşlı bir Kaliforniyalı çift tarafından eski bir bira fabrikasının orada bulundu. Tablo 2000 yılında Ebay’de tekrar satışa sunuldu. Çifte göre, tablo lanetli ya da periliydi. Resimdeki karakterlerin gece hareket ettiğini ve bazen tabloyu terk edip tablonun bulunduğu odaya girdiklerini söylediler. Bazı insanlar ise sadece resmin fotoğraflarına bakmanın kendilerini hasta hissettirdiğini iddia ettiler. Sonuç olarak tablo Michigan Grand Rapids’deki Perception Gallery’de 1.025.00 dolara satıldı.

THE ANGUISHED MAN (KEDERLİ ADAM)

KEDERLİ ADAM

Kederli Adam ya da Acı Çeken Adam isimleriyle anılan bu tablonun kimin tarafından yapıldığı hala belirsizliğini koruyor. Ortaya atılan iddialara göre bu tablo akıl hastalığı olan bir ressam tarafından çizildi. Sanatçı resmin bir parçasını oluşturmak için kendi kanını kullandı ve resmi bitirdiğinde ise intihar etti.

LALAURIE (RICARDO PUSTANIO)

LALAURIE

Madame Delphine Lalaurie, 19. yy’da yaşamış acımasız bir seri katildi. New Orleans Creole sosyetesinden olan Lalaurie, evinde kölelere işkence edip onları öldürüyordu. Yaptığı işkenceler o kadar korkunçtu ki Madame Delphine Lalaurie, döneminde herkese korku salmaya başlamıştı. Ricardo Pustanio, gözleriyle izleyeni takip ediyor gibi görünen Madame Delphine Lalaurie’yi resmetti. Eser, Lalaurie’un eskiden yaşadığı New Orleans Konağı’nda bulunuyor.

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LOVE LETTERS (AŞK MEKTUPLARI)

aşk mektupları

Avusturulya’daki Driskill Hotel’de bulunan bu tablo ziyaretçilerden gelen yoğun şikayetler üzerine kaldırıldı. Şikayetler sırasında otelde konaklayanların tabloya yaklaştıklarında kendilerini hasta hissettiklerini söylemesi dikkatleri çekti. Bazı kişiler ise, bu tablodaki kızı gördükten sonra gözlerini kapatmaya çalıştıklarında havaya yükseldiklerini iddia ediyorlar.

THE CURSE OF THE CRYING BOY (BRUNO AMADIO)

AĞLAYAN ÇOCUKLAR

Bragolin mahlasıyla tanınan Bruna Amadio, “Ağlayan Çocuklar” tablolarıyla büyük bir üne kavuştu. Somurtkan ve gözü yaşlı çocuklardan oluşan bu tablolar şehir efsanesi haline gelen bir iddiadan sonra korktucu bir boyut kazandı. Bir itfayecinin yanan evlerin içinde çok sayıda yanmamış Ağlayan Çocuk tablosu bulduklarını söylemesi bu eserlere olan bakışı değiştirdi.

GİRL (SONEE)

kız

Sonee isimli genç bir kız tarafından yapılan bu tablo aslında bir otoportreydi. Sonee intiharından önce tablosunu taradı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Resmin internette dolaşmasından sonra birçok kişi lanetli olduğunu iddia etti.

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