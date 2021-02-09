Genç görünmek için bakireleri öldürüp kanıyla yıkandı! Dünyanın en acımasız seri katili: Elizabeth Bathory

Kanlı Kontes olarak da bilinen tarihin en eski seri katillerinden olan Elizabeth Bathory, genç ve bakire kızları öldürüyordu. Öldürdüğü kızların kanları ile yıkanıyor ve böylece daha genç ve güzel göründüğünü düşünüyordu. Ayrıca kurbanlarının hayatlarını hemen almak yerine onlara çeşitli işkenceler yapıyordu. Yaşadığı süre boyunca 600’den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Bu onu dünyanın en ünlü kadın seri katili yaptı. Birçok efsaneye ve filme konu olan Elizabeth Bathory’un hayatı... Elizabeth Bathory, 7 Ağustos 1560 tarihinde Macaristan Krallığı’nda doğdu ve çocukluğunu Ecsed Şatosu’nda geçirdi. Elizabeth, Macaristan’ın Osmanlı Devleti ve Avusturya ile savaştığı dönemlerde yaşadı. İyi derecede Almanca, Latince ve Yunanca bilen Elizabeth, yakın akrabası olan Transilvanya prensi Stephen gibi çocukluğundan beri ani öfke nöbetleri geçiriyordu. O dönemi araştıran tarihçiler bunun sinir krizlerinin aileden gelen bir genetik bozukluk olduğunu vurguladı. Hatta Bathory’in epilepsi hastası olduğuna ilişkin iddialar dahi ortaya atılmıştı. Günümüzün tarih araştırmacıları ve psikiyatrlar ise Bathory’in aynı zamanda cinsel kimlik bozukluğuna sahip olduğunu da belirtiyorlar.

Elizabeth Bathory, ebeveynlerinin yokluğunda amcası ve yengesiyle birlikte yaşıyordu. Amcası ve yengesi şiddete eğilimli ve işkence etmeyi seven insanlardı. Elizabeth Bathory bir gün, onları bir adama işkence etmek için bir atı ikiye bölüp içine onu koydukları ve atı tekrar diktikleri sırada gördü. Madam Bathory’nin bu olaydan çok etkilendiği ve kişilik bozukluğu yaşadığı düşünülmektedir. Tabii bu olayın doğruluğu ispatlanamadı. SANCILI GEÇEN CİNSEL DENEYİMLER Elizabeth Bathory henüz 12 yaşındayken bir köylüden hamile kaldı ve doğurduğu çocuğu uzaktaki bir köyde bulunan aileye evlatlık verdi. Bathory, biseksüel bir cinsel yönelime sahipti. Kadın ya da erkek fark etmeden cinsel deneyimler yaşıyordu. 15 yaşındayken tıpkı kendisi gibi acımasız bir insan olan “Kanlı Şövalye” lakaplı Kont Ferencz Nasdasdy ile evlendi. Bathory’ler, Nasdasdy’lere göre çok daha soylu bir aileydi. Bu nedenle Kont Ferencz Nasdasdy, Bathory soyadını kabul etmek zorunda kaldı. Esir aldığı askerlere işkence etmesi ile övünen Kont, sürekli savaşlara gidiyordu. Bu sırada ticari ve politik konular ile Elizabeth Bathory ilgileniyordu. Aynı zamanda sürekli partiler düzenliyor ve farklı kişilerle birlikte oluyordu. Hatta bir kere kocasına yakalandı ancak Kont onu kendisinden daha soylu olduğu için affetmek durumunda kaldı.

KANLI BANYO DÖNEMİ BAŞLADI Bathory, kocasının olmadığı zamanlarda sık sık ayna karşısında zaman geçirmeye başladı. Sürekli güzelliğiyle övünüyor ve gün içinde elbise değiştirerek adeta defile yapıyordu.20’li yaşlara geldiğinde ise Bathory ailesinden ve kocasından öğrendiği gaddarlığı kaledeki hizmetçilere ve kölelere uyguluyordu. Yaptığı işkencelerden keyif alıyordu ve bu bir süreklilik haline gelmeye başladı. Kontun karısı için bir işkence odası yaptırdığı ve onun yaptığı işkencelere katıldığı söyleniyor. Yaşlanmaya başladığını düşündüğü andan itibaren cildini yenileyebilmek için farklı büyüler ile uğraştığı da biliniyor. Kont’un vefat etmesinden sonra 1600’lü yıllarda Bathory, yaşlanıp güzelliğini kaybedeceğinden korkmaya başladı. Rivayete göre, Kanlı Kontes’in saçını tarayan hizmetkarı onun canını yakınca, Elizabeth ona çok sert bir tokat atttı ve hizmetkarın yüzünden düşen kan damlası eline geldi. Elizabeth Bathory, eline dökülen bu kan ile kızın gençliğini ve güzelliğini aldığını düşündü. Daha sonra hemen uşağına emir vererek kızın vücudundaki tüm kanı bir küvete doldurttu ve onun kanıyla banyo yaptı.