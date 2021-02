Şöhreti dünyanın hemen hemen her noktasına yayılan en ünlü 10 tablo!

Picasso imzalı barış sembolü Guernica’dan Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız’ına, Leonardo Da Vinci’nin gizemli Mona Lisa’sından Vincent Van Gogh’un Yıldızlı Gece’sine, en ünlü eserler… Hepsi birer ikon olan bu ünlü tabloları yakından görmek hepimizin en çok istediği şeylerden biri. O halde ne dersiniz bu muhteşem baş yapıtlara ve onların ardındaki hikayelere bir göz atalım mı?

THE KISS (ÖPÜCÜK)- GUSTAV KLIMT

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in Altın Dönemi olarak isimlendirilen çağda yaptığı bu eser aşkın birleştirici gücünü gözler önüne sermesiyle ünlüdür. The Kiss ismi verilen tablo art nouveau akımına aittir ve yapımı 1908 tarihinde tamamlanmıştır. Birbirini arzulayan iki aşığın bir uçurum kenarında resmedildiği tabloda erkeğin Klimt’in kendisi ve kadının ise onun hayat yoldaşı olarak bilinen Emilie Flöge olduğu iddia edilmiştir. Tablo günümüzde Avusturya Viyana’da bulunan Belvedere Galerisi’nde görülebiliyor.

GUERNICA- PABLO PICASSO

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından bombalanan Guernica şehrini anlatıyor. Kübizm akımının öncülerinden biri olan Picasso, bu tablosunu yaklaşık 3 ay içerisinde tamamladı. Günümüzde en büyük savaş karşıtı tablo ve en politik tablo olarak kabul edilen Guernica, savaşın yıkıcı etkilerini ele alıyor. Ayrıca tabloda kullanılan her bir sembol, uluslararası niteliktedir; bu da eserin dünyadaki bütün savaş mağduru halkların dili olmasını sağlıyor. Guernica tablosu, ABD’nin New York kentinde bulunan Museum of Modern Art’ta (MoMA) sergileniyor.