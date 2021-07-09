Şehir efsanesi haline gelmişti! Balıkla birlikte yoğurt yenilir mi?

Balıkla birlikte yoğurt tüketmenin herhangi bir sakıncası yoktur. Halk arasında yayılan bilginin aksine balık ile süt ürünleri birlikte tüketilebilir. Ancak balık ve yoğurt ikilisinin birlikte tüketilmesinden önce dikkat edilmesi gereken nokta balığın taze olmasıdır.

Balık ürünlerinin zehirlemesi genellikle bayatlanmış ya da yenilmemesi gereken balık türlerinin tercih edilmesiyle ortaya çıkar. Aslında temelde bayat bir balıkla birlikte hangi besin grubunu tüketirseniz tüketin zehirleme ihtimali söz konusudur. Ancak balık ve yoğurtta bulunan histamin maddesi yoğun miktarda aldığında sonu ölüme kadar varabilen zehirlenme vakalarına sebep oluyor. İçinde zaten histamin olan süt ürünleriyle birlikte bayat balık yemek, vücuda giren histamin oranını artırıyor. Taze bir balıkta histamin oranı düşük olduğu için yanında yoğurt ve diğer süt ürünlerini tüketmenizde bir sorun yoktur.



