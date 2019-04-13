Şehir merkezine indi, yetkililer uyardı! Büyük panik

Akşam saatlerinde Karabük Mahallesinde bulunan çocuk parkına kadar inen kurt paniğe neden oldu.
"AİLELER ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMASIN"
Mahalle Muhtarı Emre Çınar, kendilerine gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildiğini belirterek, “Belediye ile gerekli çalışmayı yapacaklarını söylediler. Ailelerin çocuklarını gerekli çalışmalar yapılana kadar yalnız bırakmamalarını istiyoruz” dedi. (İHA)
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