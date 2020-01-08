Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesi kaymakamlığınca bir grup hayırseverin desteğiyle, İzmir Adliyesi'ne 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası için alınan otomobil törenle teslim edildi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, törende yaptığı konuşmada, Sekin'in kahramanlığı sayesinde büyük bir facianın önlediğini hatırlattı.

Kahraman polis memuru Sekin'in saldırı sırasında hainlere gereken cevabı verdiğini belirten Harputlu, "Onun dışında çok daha önemli bir özelliği var Fethi'nin. Fethi gerçekten kişiliğiyle, kimliğiyle, insanlığıyla dört dörtlük bir kardeşimizdi. Adliyeye gelen herkese yardım etmiş, bu sayede de hem İzmir'in hem de İzmirlilerin gönlünü kazanmış bir kardeşimizdi." dedi.

Harputlu, Sekin'in tüm Türkiye'nin gönlünü kazandığını vurguladı.

Şehit Sekin'in babasının daha önce Elazığ'dan Aydın'daki bir törene giderken ilçeye uğradığını ifade eden Harputlu, "Bu sırada şehit babasının geldiği araba emniyet müdürümüzün içine sinmemiş ki bunu dile getirdi. Alanya, Türkiye'nin en hayırsever insanlarının yaşadığı yer. Bunu da en kısa sürede gerçekleştirdik." diye konuştu.