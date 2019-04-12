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Şehri karıştırmıştı! O sapık yakalandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 12.04.2019 20:39 | Son Güncelleme

Karaman’da, iddiaya göre bir haftadır kapüşon takan ve motosikletiyle geçerken kadınları ve lise öğrencilerini taciz eden bahçıvan H.P. (30) gözaltına alındı.

Şehri karıştırmıştı! O sapık yakalandı

Polis ekipleri, kentte son bir hafta içinde kapüşon takan motosikletli kişinin yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz etmesi ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin yönetimindeki özel ekip, taciz olaylarının gerçekleştirdiği bölgelerdeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

3 GÜN BEKLEME

Taciz olaylarının en çok gerçekleştiği noktayı belirleyen ekipler, bölgede beklemeye geçti. Şüphelinin geliş ve gidiş güzergahını tespit eden ekipler 3 günlük beklemenin ardından, bölgeye gelen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan H.P. olduğunu belirlendi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından H.P., adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman taciz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bıraksanıza bunu köpek katillerini bıraktığınız gibi. Para cezası verip bırakın. Hangi yüzle gözaltına alıyorsunuz bunu. Hakimler neden maaş alıyor O da ayrı merak konusu.
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