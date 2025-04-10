Şehrin göbeğinde görüldü! 'Yakalamaya çalışmayın' uyarıları yapıldı! Herkes peşinde...

Güney Amerika'ya özgü kızıl kuyruklu boa yılanı Avustralya'nın Sidney kentinde görüldü. 4 metre uzunluğundaki boa yılanı, görenleri korkuttu.

YAKALANAMADI!

Daily Mail'de yer alan habere göre henüz yakalanmayan yılan yetkilileri alarma geçirdi. NSW Birincil Sanayiler Dairesi (DPIRD) yılanın farkında olduklarını söyledi. DPIRD"Lütfen hayvana yaklaşmayın. Bunu yapmak güvenliyse, bir fotoğraf çekin ve bizimle iletişime geçin, böylece yılanı tanımlayıp yakalamaya çalışalım" diyerek yerel halkı uyardı.

Avını sarılarak ve sıkarak öldürmesiyle ünlü sürüngenin, kaçan bir evcil hayvan olduğu anlaşılıyor. Bu durum bölgedeki yaban hayatı için endişelere yol açıyor. Sutherland Shire'da yaşayan profesyonel yılan yakalayıcısı Andrew Melrose, ABC'ye yaptığı açıklamada , 'Birisi onu yakalamaya çalışmadığı sürece insanlara yönelik gerçek bir tehlike söz konusu değil' dedi.