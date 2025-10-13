YEMEK

Şehzade pilavı tarifi! MasterChef şehzade pilavı tarifi: Şehzade pilavı nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Şehzade pilavı tarifi merak ediliyor. Tane tane dokusu, badem ve kuş üzümünün muhteşem uyumuyla bu pilav jüriyi ve izleyenleri adeta mest etti. Peki, şehzade pilavı nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım şehzade pilavı yapılışı…

Şehzade pilavı tarifi! MasterChef şehzade pilavı tarifi: Şehzade pilavı nasıl yapılır, püf noktası nedir?
Sedef Karatay

Şehzade pilavı nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde şehzade pilavı tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı margarin
  • 2 yemek kaşığı tuzsuz badem
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı kaynar su
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Pirinçleri hazırlayın: Pirinçleri ılık ve tuzlu suda 30 dakika bekletin. Bu, pilavın tane tane olmasını sağlayacak önemli bir püf noktası!
  • Badem ve üzüm için ön hazırlık: Tuzsuz bademleri ılık suda 10-15 dakika bekletip kabuklarını soyun. Kuş üzümlerini de 15 dakika suda bekletip süzün.
  • Kavurma işlemi: Pilav tavasında margarini eritin. Soyulmuş bademleri altın sarısı olana kadar kavurun.
  • Pirinçleri ekleyin: Bol suyla yıkadığınız pirinçleri tavaya ilave edin ve 3 dakika daha kavurun.
  • Lezzet katın: Kuş üzümü, tarçın, limon suyu, karabiber, tuz ve 3 su bardağı kaynar suyu ekleyin.
  • Pişirme aşaması: Orta ateşte, pilav fokurdayıp üzeri göz göz olana kadar üstü açık şekilde pişirin. Ardından en kısık ateşe alıp 10 dakika daha pişirin.
  • Dinlendirme: Pişen pilavın üzerine kağıt havlu kapatın ve demlenmeye bırakın.

AFİYET OLSUN!

