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    4. Şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkanlar için üretti! Yoğun ilgi var... Etkisini sıfırlıyor

    Şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkanlar için üretti! Yoğun ilgi var... Etkisini sıfırlıyor

    13.06.2024 10:12
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    Kadayıf dolmasıyla meşhur Erzurum’da baklava ustası Selami Atiş, Kurban Bayramı öncesi diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava üretiyor. Mor baklavanın şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırlayan ve tüketenin şeker oranında herhangi bir yükselmeye yol açmadığı belirtilirken, şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkan vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Atiş "Böylece diyabet hastaları, baklava özlemlerini gidermiş oluyor" ifadelerini kullandı.

    Şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkanlar için üretti! Yoğun ilgi var... Etkisini sıfırlıyor

    Selami Atiş, Malatya’da yapılan mor ekmekten yola çıkarak diyabet hastaları için mor baklava yapıyor. Ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebze ve meyve özleri sayesinde şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırlayan ve tüketenin şeker oranında herhangi bir yükselmeye yol açmayan mor baklava, şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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    Mor meyve ve sebzelerin kurutularak unla karıştırılıp hamurunun hazırlandığı ve arasına kaymak ile fıstık eklenen mor baklava, meyvelerden yapılan şerbet ile tatlandırılıyor. İçerisinde şeker maddesi bulunmayan mor baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor.

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    "DİYABET HASTALARI, BAKLAVA ÖZLEMLERİNİ GİDERMİŞ OLUYOR"

    Gaziantep ve Kahramanmaraşlı ustalardan baklavacılığı öğrenen ve uzun zamandır sektörde farklı ürünler ortaya çıkaran Selami Atiş, diyabet hastaları için yaptığı baklavanın hamurunu orman meyvesi olarak bilinen ahududu ve böğürtlenin suyuyla mor olarak hazırladıklarını ifade ederek, “Arasına talebe göre ceviz ya da fıstık koyuyoruz. Fırında kızarttıktan sonra tatlı olarak şekerli tatlandırıcı yerine ahududu ve böğürtlen karışımından elde ettiğimiz şerbeti kullanıyoruz. Şeker kullanılmayan mor baklava, diyabet hastaları tarafından ilgi görüyor. Böylece diyabet hastaları, baklava özlemlerini gidermiş oluyor” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    şeker hastalığı baklava
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