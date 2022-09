Şekerbank web sitesini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, uçtan uca tüm süreçlerini dijitalleştirdiği Transformasyon Programı kapsamında web sitesini yenileyerek, müşteri deneyimini en iyi uygulamalar seviyesine çıkaran çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, her an, her yerde, tüm cihazlardan hızlı ve kolay bankacılık hizmeti sunabilmek amacıyla yenilenen www.sekerbank.com.tr ile banka, bireyselden tarıma, esnaftan KOBİ’ye tüm segmentlerde kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi odağına alıyor.

Bankanın sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri çerçevesinde görsel ve işlevsel olarak tasarımı tümüyle yenilenen, daha kullanıcı dostu ve sadeleşmiş bir arayüze sahip yeni web sitesinde ziyaretçiler, hızlı işlemler alt yapısı sayesinde ana sayfa üzerinden kredi/kart başvurusu, kampanyalar ve hesaplamalar gibi uygulamalara tek tıkla ulaşılabiliyor.

Son mobil teknolojilerle donatılarak ziyaretçilerine mobil cihazlar üzerinden de rahat ve hızlı bir deneyim sunmayı amaçlayan yeni web sitesi, cep telefonu, tablet gibi farklı cihazların farklı ekran çözünürlüklerine uyumlu olarak tasarlandı.

“Responsive Design” teknolojisinin kullanıldığı web sitesi, mobil uyumlu, dinamik ve işlemleri kolayca gerçekleştirmeye olanak tanıyan arayüzüyle de öne çıkıyor. Menü ve içerik yapısı, kullanıcı segment ihtiyaçlarına göre sadeleştirilen Şekerbank web sitesinin kolay okunabilir sayfaları, arama motoru ve dijital standartlara uygun altyapı ile kurgulandı.