Şekerli içecekleri bir daha içmeyeceksiniz! Yağ yakımını hızlandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır: Sodalı ayran tarifi, sodalı ayran faydaları

Sodalı ayran, piyasada bulunan birçok şekerli ve zararlı içeceğin yerini çok kısa sürede alacak. Dilerseniz sodalı ayran karışımına limon da ekleyerek hem lezzetini hem de faydasını artabilirsiniz. Vücudun mineral ihtiyacını karşılayan sodalı ayran, sıcaklarda terleme yoluyla yaşanan mineral kaybını önler.
Sindirim sistemi problemi yaşıyorsanız sodalı ayran içerek rahatlayabilirsiniz. Soda sindirimi rahatlatan bir içecektir ve ayran içinde yer aldığında mide problemine karşı bir önlem olduğunu hatırlatır. -Yemek sonrasında şişlik hissedenler, 1 bardak soda ayran ile kendini daha iyi hissedecektir.
Yüksek oranda kalsiyum içeren ayran kemik sağlığını korur. Vücudun kalsiyum ihtiyacını 1 bardak sodalı ayrandan alarak, genel vücut sağlığını kontrol altına alabilirsiniz.
Sodalı ayran sayesinde ödem atabilirsiniz. Antioksidan etkili sodalı ayran ile şişkinliğin önüne geçebilirsiniz.
Tansiyonu dengeleme özelliği olan sodalı ayran, sıcak yaz günlerinde baş ağrısını hafifletebilir.
Sodalı ayran zayıflama konusunda etkili sonuçlar vermektedir. Pek çok kişi diyet beslenmesinde sodalı ayran tüketerek zayıflamıştır. Beslenme uzmanları da zaman zaman diyet listelerine soda ayranı ekler.
Şekerli ve asitli içecekler yerine sodalı ayran tercih edebilirsiniz. Bu karışım yağ yakımını hızlandıracaktır.
Sodalı ayranı hızlı bir şekilde yapıp, anında içebilirsiniz. Evde sodalı ayran yapmak oldukça basittir. Şimdi malzemeleri hazırlayalım ve ardından sağlığa sağlık katan soda ayranı servis edelim:
Öncelikle büyük bir bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine sodayı dökün. Damak zevkinize göre birkaç damla limon suyu ilave edin. Yoğurt üzerine sodayı döktüğünüz anda biraz kabarcıklar çıkacağı için bardağınızı her zaman biraz büyük seçin. Yoğurdu ve sodayı güzelce çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle için. Tadını daha da lezzetlendirmek isteyenler ayranın üzerine bir tutam nane de ekleyerek daha ferah bir tat elde edebilirler. Eğer kullanılan yoğurt ev yapımı olursa; zayıflatma etkisi daha yoğun hissedilir.
Yoğurt ve suyla koyu kıvamlı ayran yapılır. Biraz tuz atılır, iyice çırpılır ki köpüklü olsun ve bardağa koyulunca üzerine soda dökülür.
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