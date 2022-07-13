Şekerli içecekleri bir daha içmeyeceksiniz! Yağ yakımını hızlandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır: Sodalı ayran tarifi, sodalı ayran faydaları

Sodalı ayran, piyasada bulunan birçok şekerli ve zararlı içeceğin yerini çok kısa sürede alacak. Dilerseniz sodalı ayran karışımına limon da ekleyerek hem lezzetini hem de faydasını artabilirsiniz. Vücudun mineral ihtiyacını karşılayan sodalı ayran, sıcaklarda terleme yoluyla yaşanan mineral kaybını önler.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DENGELER

Sindirim sistemi problemi yaşıyorsanız sodalı ayran içerek rahatlayabilirsiniz. Soda sindirimi rahatlatan bir içecektir ve ayran içinde yer aldığında mide problemine karşı bir önlem olduğunu hatırlatır. -Yemek sonrasında şişlik hissedenler, 1 bardak soda ayran ile kendini daha iyi hissedecektir.

KALSİYUM İÇERİR

Yüksek oranda kalsiyum içeren ayran kemik sağlığını korur. Vücudun kalsiyum ihtiyacını 1 bardak sodalı ayrandan alarak, genel vücut sağlığını kontrol altına alabilirsiniz.

Sodalı ayran sayesinde ödem atabilirsiniz. Antioksidan etkili sodalı ayran ile şişkinliğin önüne geçebilirsiniz.

Tansiyonu dengeleme özelliği olan sodalı ayran, sıcak yaz günlerinde baş ağrısını hafifletebilir.

SODALI AYRAN ZAYIFLATIR MI?

Sodalı ayran zayıflama konusunda etkili sonuçlar vermektedir. Pek çok kişi diyet beslenmesinde sodalı ayran tüketerek zayıflamıştır. Beslenme uzmanları da zaman zaman diyet listelerine soda ayranı ekler.

Şekerli ve asitli içecekler yerine sodalı ayran tercih edebilirsiniz. Bu karışım yağ yakımını hızlandıracaktır.

SODALI AYRAN NASIL YAPILIR?

Sodalı ayranı hızlı bir şekilde yapıp, anında içebilirsiniz. Evde sodalı ayran yapmak oldukça basittir. Şimdi malzemeleri hazırlayalım ve ardından sağlığa sağlık katan soda ayranı servis edelim:

MALZEMELER

1 şişe maden suyu

3 kaşık yoğurt

Limon suyu

SODALI AYRAN SUYU YAPILIŞI

Öncelikle büyük bir bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine sodayı dökün. Damak zevkinize göre birkaç damla limon suyu ilave edin. Yoğurt üzerine sodayı döktüğünüz anda biraz kabarcıklar çıkacağı için bardağınızı her zaman biraz büyük seçin. Yoğurdu ve sodayı güzelce çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle için. Tadını daha da lezzetlendirmek isteyenler ayranın üzerine bir tutam nane de ekleyerek daha ferah bir tat elde edebilirler. Eğer kullanılan yoğurt ev yapımı olursa; zayıflatma etkisi daha yoğun hissedilir.

PRATİK SODALI AYRAN TARİFİ

Yoğurt

Su

Tuz

Soda

PRATİK SODALI AYRAN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yoğurt ve suyla koyu kıvamlı ayran yapılır. Biraz tuz atılır, iyice çırpılır ki köpüklü olsun ve bardağa koyulunca üzerine soda dökülür.



