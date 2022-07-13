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Kalp damar, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olanlar DİKKAT! Kurban etini pişirmeden önce...

13.07.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra, et tüketimi de artmaktadır. Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar.

Kalp damar, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olanlar DİKKAT! Kurban etini pişirmeden önce...

Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Yağda kızartmalardan uzak durulmalıdır.

TEK BAŞINA KURBAN ETİ YEMEYİN

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır.

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Et tüketiminin yanı sıra bayram ziyaretinde yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uyulmalı, besin çeşitliliği sağlanmalı, tatlı tüketiminde şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Az ve sık beslenmeli ara öğün yapmaya dikkat edilmelidir. Öğünlerde et tüketiliyorsa yanına mutlaka C vitamininden zengin salataya da yer verilerek demir emilimi desteklenmelidir.

KURBAN ETİ NASIL PİŞMELİ?

Kurban etini eğer mümkünse aynı gün pişirmeden bir gece dinlendirip marine edilmesini sağladıktan sonra pişirmeye hazır hale getirmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Böylelikle sıcak etin vücut kan kolesterol düzeyine olan negatif yönlü etkisini de elimine etmiş oluruz. Kurban Bayramı'nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir. Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır.

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SÜTLE BİRLİKTE TÜKETMEYİN

Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir.

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Özellikle; kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık iyi ayarlanmalı, eti yakmayacak şekilde olmalıdır. Et menüsü tercih edilirken öğünde ek bir hayvansal gıda almamaya süt grubu besinlerini tüketmemeye özen gösterebilir öğünde alacağınız hayvansal gıda miktarını azaltmayı deneyebilirsiniz.


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