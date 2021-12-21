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Binbir türlü faydasıyla her gün tüketmeniz gereken en iyi maden suyu çeşitleri

20.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplum olarak en fazla tükettiğimiz içecekler arasında yer alan maden suları, ter ile kaybolan elektrolitleri dengelemek ve mineral yapısını uygun seviyede tutmak için gerekli bir içecek. Eğer siz de sık sık maden suyu tüketiyorsanız en kaliteli maden suyu markalarını listelediğimiz yazımıza göz atarak sağlıklı tercihler yapabilirsiniz.

Binbir türlü faydasıyla her gün tüketmeniz gereken en iyi maden suyu çeşitleri

Vücudun sıvı ihtiyacını gidermek çok önemli olsa da çoğu zaman sadece su ile sıvı ihtiyacının karşılanması yeterli olmayabilir. Bu noktada maden suyu tüketerek vücudunuz için gerekli olan mineralleri alabilirsiniz. Maden suları vücudumuzdaki su-elektrolit dengesini korumak, kas ile kemik sağlığını desteklemek ve mineral seviyesini uygun noktada tutmak için muhteşem bir içecek. Ancak maden suyu markaları arasında kayboluyor ve hangisini tercih edeceğinizi bilemiyorsanız gelin, en iyi maden suyu markalarını listelediğimiz yazımıza birlikte göz atalım.

1. İnişdibi Maden Suyu, doğal kaynağından soğuk olarak çıkıyor

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İnişdibi Maden Suyu’nun en önemli özelliği, doğal kaynağından soğuk olarak çıkması. Dünya genelinde çoğu markada bulunmayan bu özellik, İnişdibi Maden Suyu’na eşsiz bir tat verir. Eğer aklınızda “İyi maden suyu nasıl anlaşılır?” gibi bir soru varsa içerisindeki bakteri oranları ile anlaşılabilir. Bu nedenle İnişdibi Maden Suyu, bakteri barındırmayan ve nitrat oranı çok düşük olan içeriği ile sorunuzun cevabı olabilir. Kaynak ve dolum arasında oldukça az bir mesafe bulunan marka, bakteri oluşumuna izin vermez.

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2. Eşsiz bir tadı ile Nabeghlavi Doğal Mineralli Maden Suyu

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Gürcistan üretimi olan Nabeghlavi Doğal Mineralli Maden Suyu, yüksek mineral oranıyla vücudunuza iyi gelir. “Maden suyu ne işe yarar?” sorusu kafanızı kurcalayabilir. Maden suyu düzenli olarak tüketildiği takdirde hem cilt ve vücut sağlığını destekler hem hücrelerin minerallerle zenginleştirilmesine katkı sağlar. Derinlerden gelen doğal karbondioksit oranı ile kendine özgü eşsiz bir tada sahip olan Nabeghlavi Maden Suyu, ferahlatıcı kabarcıkları ve eşsiz aromasıyla mükemmel bir denge sunar.

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3. En sevilenlerden biri: Beypazarı Sade Maden Suyu

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“Türkiye’nin en iyi maden suyu nedir?” sorusunun cevabı, herkesin damak tadına ve beklentilerine göre değişebilir ama Türkiye’de en çok tüketilen maden suyu markalarından birinin Beypazarı olduğu da bir gerçek. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde üretilen maden suyu, diğer markalara oranla yüksek amonyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum içeriği ile ön plana çıkar. Sodyum oranı da oldukça düşük olan Beypazarı Maden Suyu, sağlığınız için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir marka.

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4. Sarıkız Sade Maden Suyu, rahat içimi ile çok beğeniliyor

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Kendine özgü şişe tasarımı ile ön plana çıkan Sarıkız Sade Maden Suyu, zengin mineralleri ve hafif içimi ile bilinir. Alaşehir’in zengin minerale sahip topraklarından çıkarılan maden suyu, içeriğinde florür, bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, magnezyum ve potasyum barındırır. Maden suyu severler arasında hatırı sayılır bir yere sahip olan marka, günlük sıvı kaybının ya da sıvı kaybına bağlı olarak çıkabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmek adına ideal bir seçim.

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5. Hafif içim sevenler, Sırma Sade Maden Suyu’nu tercih edebilir

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Hafif içeriği ve yarattığı ferahlık etkisi ile tercih edilen Sırma markası hem soda hem maden suyu üretiminde yer alır. Bu noktada maden suyu soda farkını bilmeniz sağlıklı bir tercih yapabilmeniz adına önemli. İyot, selenyum, bakır ve demir gibi elementlere sahip olan Sırma Maden Suyu, Bursa Uludağ’da şişelenir. Doğal mineralleri ve tazelik hissi veren içimiyle ön plana çıkan marka, maden suyu içerken boğazı yakan asit hissinden hoşlanmayanlar için doğru bir tercih olabilir.

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6. Özkaynak Doğal Maden Suyu, kaliteli içeriği ile dikkat çekiyor

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“En iyi maden suyu hangisi?” sorusunun cevabı, nasıl bir fayda almayı hedeflediğinize ve ne sıklıkla maden suyu tükettiğinize göre değişebilir çünkü hepsinin içerisindeki mineral oranları farklı. Bu noktada Özkaynak Maden Suyu, kaynağından ve piyasadan alınan örneklerde nitrit ile karşılaşılmayan nadir markalardan biri olduğu için rahatlıkla tercih edilebilir. Bursa’nın farklı bölgelerinden çıkarılan doğal maden sularını özenle sizlere sunan ürün, sağlığınız için gerekli olan pek çok minerali içermesi ile de bilinir.

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7. Yüksek mineral oranı için Kızılay Maden Suyu

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Geniş dağıtım ağı ve hafifliği sayesinde en çok tercih edilen markaların başında gelen Kızılay Maden Suyu’nun üretimi, Afyonkarahisar ve Erzincan şehirlerinde yapılır. Mineral oranı oldukça yüksek olan Kızılay Maden Suyu faydaları saymakla bitmez. Kas gelişiminden böbreklere kadar her alanda sağlığınıza iyi gelen maden suyunun sodyum oranı biraz fazla. Dolaysıyla yüksek tansiyon veya kalp hastalığınız varsa diğer maden sularını tercih etmeniz sizin için daha faydalı olabilir.

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8. Farklı tatları sevenler için: Freşa Elma Aromalı Maden Suyu

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Söz konusu meyve aromalı doğal maden suyu olduğunda Freşa en çok tercih edilen markaların başında gelir. Bu noktada doğal maden suyu ile elde edilmiş elma aromasını birleştiren Freşa Elma Aromalı Maden Suyu, lezzetli aroması ve ferahlatıcı özelliği ile bilinir. Zengin mineral içeriğine sahip maden suyu, serinlemek istediğiniz anlarda ya da sevdiğiniz yemeklerin yanında doğru bir tercih olabilir.

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9. San Pellegrino Maden Suyu, tüm dünya sofralarında tercih ediliyor

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Dünyanın en iyi maden suyu markaları arasında yer alan San Pellegrino, eşsiz tadının yanında 1970’lerden gelen sembolik şişe tasarımı ile de beğeninizi kazanır. İtalya Bergamo’daki San Pellegrino Terme bölgesinden çıkartılan maden suyu, kendine has mineral aroması, ince baloncukları ve parlaklığı ile bilinir. Kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, sülfat gibi zengin mineral içeriğiyle vücudun mineral dengesini sağlamasına yardımcı olan ürün, özellikle yoğun aromalı yiyeceklere eşlik etmesi için tercih edilir.

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10. Zengin mineral içeriği ile Kula Maden Suyu

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“Maden suyu kilo verdirir mi?” gibi bir düşünce kafanızı kurcalıyorsa maden suyunun bu süreçte tek başına etkili olmadığını bilmelisiniz. Sindirimi kolaylaştırdığı için diyet sürecinize olumlu etki edebilir fakat diyet yapılmadığı takdirde yetersiz kalır. Bu noktada diyet sürecinize eşlik edecek bir maden suyu arayışındaysanız Kula Maden Suyu, rahat içimi ve lezzetli aroması ile sizin için iyi bir tercih olabilir. İsmini Manisa’nın Kula ilçesinden alan maden suyu, bu bölgedeki verimli topraklarda birikmiş mineraller kullanılarak üretilir.

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