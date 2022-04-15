Sevilen şerbetli tatlıların başında gelen şekerpareyi evinizde hazırlayabilirsiniz. Ağızda dağılan tadıyla birçok kişinin favorisi olan bu tatlı, yemekten sonra size lezzet şöleni yaşatacak. Peki Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

125 gram oda ısısında margarin

2 su bardağı şeker

3 çorba kaşığı silme irmik

1 çay bardağı fındık

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Şekerpare hazırlamak için karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyun ve karıştırın. Ardından yumurtayı ekleyip yeniden karıştırın. İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ekleyin ve kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp yuvarlayın. Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbetini hazırlamak için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin. İndirmeye yakın limon suyunu ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirin. Pişen şerbeti ılınmaya bırakın. Pişen şekerpareleri fırından alın ve 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin.



