YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare malzemeleri neler?

Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare malzemeleri neler?

15.04.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemekten sonra nefis bir tatlıyla lezzet şöleni yaşamak isteyenler için şekerpare tarifini haberimizde derledik. Şerbetli bir tatlı olan şekerpare sevilerek tüketiliyor. Peki Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare malzemeleri neler?

Sevilen şerbetli tatlıların başında gelen şekerpareyi evinizde hazırlayabilirsiniz. Ağızda dağılan tadıyla birçok kişinin favorisi olan bu tatlı, yemekten sonra size lezzet şöleni yaşatacak. Peki Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

125 gram oda ısısında margarin
2 su bardağı şeker
3 çorba kaşığı silme irmik
1 çay bardağı fındık
1 adet yumurta
2,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 çay kaşığı silme kabartma tozu
Yarım su bardağı pudra şekeri
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Şekerpare hazırlamak için karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyun ve karıştırın. Ardından yumurtayı ekleyip yeniden karıştırın. İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ekleyin ve kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp yuvarlayın. Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbetini hazırlamak için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin. İndirmeye yakın limon suyunu ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirin. Pişen şerbeti ılınmaya bırakın. Pişen şekerpareleri fırından alın ve 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İftardan sonra çayın yanına hafif bir tarif: Hurmalı lokum! İftardan sonra çayın yanına hafif bir tarif: Hurmalı lokum!
Görüntüsüyle göze, tadıyla mideye hitap ediyorGörüntüsüyle göze, tadıyla mideye hitap ediyor
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Anahtar Kelimeler:
şekerpare tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

Etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

İftara şehriye çorbası nasıl yapılır?

İftara şehriye çorbası nasıl yapılır?

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri

Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçekliğini sorgulattı! “Mükemmel görünmüyorum”

Gerçekliğini sorgulattı! “Mükemmel görünmüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.