"Seks bağımlısıydım!" itirafı çok konuşulmuştu! Örümcek Adam'ın yıldızı James Franco'nun son hali şaşırttı

Örümcek Adam serisi başta olmak üzere 'Bir Amerikan Suçu', 'Ye, Dua Et, Sev' ve '127 Saat' gibi filmlerle hafızlara kazınan ABD'li oyuncu James Franco sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

TEPKİ ÇEKEN İTİRAF

Peş peşe gelen iddialar üzerine bir dönem açık olan oyunculuk okulundaki öğrencilerle ilişki kurduğunu kabul eden James Franco seks bağımlılığıyla mücadele ettiğini itiraf etmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Yıllar içinde kendini değiştirdiğini söyleyen James Franco'nun

The Jess Cagle adlı podcast yayınındaki sözleri geniş yankı uyandırmıştı.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu James Franco basında yer alan haberlerin ardından itirafta bulunması üzerine gözden düşmüştü. Cinsel taciz suçlamaları ise bunlarla sınırlı kalmamıştı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu bir süredir film çekmiyor. ABD'li oyuncunun sosyal medya hesabına girenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

James Franco'nun yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Kilo alan ünlü oyuncu yıllara yenik düştü.





