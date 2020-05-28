Seks işçileri, koronavirüse karşı en güvenli pozisyonları belirledi

İsviçre’de seks işçilerinin yasağını kaldırmaya teşvik planı doğrultusunda hazırlanan kılavuzda, kişiler arası güvenli sekse izin veren pozisyonlar belirlendi. Ayrıca her müşterinin ardından çarşafların yıkanması ve odaların havalandırılması gerektiği de belirtildi.

YASAĞIN KALKMASINI İSTİYORLAR

İsviçre’de hükümet virüsün yayılmasını durdurmak için iki ay önce genelevleri yasaklamıştı. Yasaklar kapsamında ağır darbe alan sektör, tekrar açılmak için bir plan hazırladı. ProKoRe adlı organizasyon, hazırladıığı planda kişilerin güvenli bir mesafede bir araya gelebilmeleri için “doggy style” ve “reverse cowgirl” pozisyonlarını önerdi.

İsviçre basınından Watson’un haberine göre, önerilen pozisyonlar virüsün damlacıklar yoluyla iletilmesi riskini en aza indiriyor. “Doggy style” ve “reverse cowgirl” pozisyonları, seks işçilerinin yüzlerinin partnerlerinden uzak durmasını ve yüzyüze iletişimin önlenmesini sağlıyor. Ayrıca, seks işçilerinin sağlığını korumak için, her müşteriden sonra odaların 15 dakika havalandırılması ve çarşaf, havlu gibi materyallerin en az 60 derecede yıkanması da öneriler arasında.