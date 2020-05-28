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Seks işçileri, koronavirüse karşı en güvenli pozisyonları belirledi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İsviçre’de genelevlerin tekrar hizmete geçmesi için seks işçileri koronavirüs bulaşma riskini en aza indiren iki pozisyonu belirledi.

Seks işçileri, koronavirüse karşı en güvenli pozisyonları belirledi

İsviçre’de seks işçilerinin yasağını kaldırmaya teşvik planı doğrultusunda hazırlanan kılavuzda, kişiler arası güvenli sekse izin veren pozisyonlar belirlendi. Ayrıca her müşterinin ardından çarşafların yıkanması ve odaların havalandırılması gerektiği de belirtildi.

YASAĞIN KALKMASINI İSTİYORLAR

İsviçre’de hükümet virüsün yayılmasını durdurmak için iki ay önce genelevleri yasaklamıştı. Yasaklar kapsamında ağır darbe alan sektör, tekrar açılmak için bir plan hazırladı. ProKoRe adlı organizasyon, hazırladıığı planda kişilerin güvenli bir mesafede bir araya gelebilmeleri için “doggy style” ve “reverse cowgirl” pozisyonlarını önerdi.

İsviçre basınından Watson’un haberine göre, önerilen pozisyonlar virüsün damlacıklar yoluyla iletilmesi riskini en aza indiriyor. “Doggy style” ve “reverse cowgirl” pozisyonları, seks işçilerinin yüzlerinin partnerlerinden uzak durmasını ve yüzyüze iletişimin önlenmesini sağlıyor. Ayrıca, seks işçilerinin sağlığını korumak için, her müşteriden sonra odaların 15 dakika havalandırılması ve çarşaf, havlu gibi materyallerin en az 60 derecede yıkanması da öneriler arasında.

MASKE ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

Bir diğer öneri ise, seks işçilerinin burunlarını ve ağızlarını kapatacak maske takmaları. Genelevler müşterilerine eldiven, kondom ve dezenfektan sunmak zorunda ve hizmet süresinin 15 dakika ile sınırlandırılması gündemde.

Yayınlanan belge seks işçilerini müşterilerin ceket, pantolon gibi kişisel eşyalarına dokunmamaları konusunda da uyarıyor. Olası bir hastalık riskinde temasın izinin sürülebilmesi için, genelevler müşterilerinin iletişim bilgisini dört hafta boyunca saklamak zorunda.

HÜKÜMETE ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPTILAR

Öneri taslağını hazırlayan ProKoRe, İsviçre hükümetine kısıtlamaların kalkması konusunda acil durum çağrısı yaptı ve mevcut yasakların yasa dışı seks işçiliğie yol açarak güvenlik sorunları yarattığını söyledi.

İsviçre’de seks işçiliği yasal düzenleme altında ve insan ticareti, insanları fuhuşa zorlamak gibi eylemler yasa dışı. Ancak İsviçre’de Covid-19 pandemisi nedeniyle genelevler ve seks işçiliği 16 Mart’tan bu yana geçici olarak yasaklandı. 24 Mart’ta Taylandlı bir kadın, yasağa uymadığı gerekçesiyle tutuklanarak 1.500 İsviçre Frangı (1.200 pound) para vezasına çarptırılmıştı.


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