Seks işçisi olarak çalışıyor ama erkekler onlarla seks yapmaması için ona binlerce dolar ödüyor!

Seks işçisi Samantha X, sektördeki büyük bir yanlış anlama hakkında konuştu. Avustralyalı kadın, birçok insan seks işçilerinin tek rolünün müşterileriyle cinsel aktiviteler yapmak olduğunu düşünse de bunun böyle olmadığını iddia etti. Samantha, erkeklerin gerçekten aradığı şeyin duygusal bir bağ olduğunu bilecek kadar uzun süredir sektörde olduğunu söyledi.

''AYRICALIKLIYIM''

Kendisini yetişkin endüstrisinde tutan şeyin iç çamaşırı, yüksek topuklu ayakkabılar, ya da gerçekten para değil erkeklerle olan bağlantısı olduğunu söyleyen kadın "Hayatın her kesiminden erkeklerin açıldığını görme ve duyma ayrıcalığına sahibim." dedi.

İLHAM KAYNAĞI ONLAR

İki kitap yazan Samantha X, erkeklerin onunla paylaştığı hikayelerinin ona kitaplarını yazmakta ilham kaynağı olduğunu söyledi. "Bazen gerçekten ihtiyaçları olan bir danışman olduğunda, erkeklerin yine de ücretimi ödemeleri beni her zaman, her zaman şok eder." diyen Samantha, onlara bir terapiste gitmenin çok daha ucuza geleceğinden sık sık bahsetse de, müşterilerinin ona kendilerini yargılayacak bir terapistle görüşmek istemeyeceklerini söylediğini anlattı.

9-5 İŞİNİ BIRAKMIŞ

Eskiden bir gazeteci olan ve sonra seks işçiliği için 37 yaşında 9-5 işini bırakmaya karar veren Samantha, terapist olmadığını ve bu durumlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitimli olmadığını kabul ediyor, ancak 'dinlemek ve büyük bir kucaklama teklif etmek' için orada olduğunu söylüyor.



