Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Seks işçisi olarak çalışıyor ama erkekler onlarla seks yapmaması için ona binlerce dolar ödüyor!

Seks işçisi olarak çalışıyor ama erkekler onlarla seks yapmaması için ona binlerce dolar ödüyor!

17.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insanın seks işçilerinin tek bir rolü olduğunu ve bunun cinsel aktiviteleri içerdiğini düşündüğünü söyleyen Samantha X bazı erkeklerin sırf onlarla sohbet etmesi için ona binlerce dolar ödediğini iddia etti. Ona kendilerini açan adamların hikayelerinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen X, bir danışman olmasa da onları dinlemeye ve kucak açmaya hazır.

Seks işçisi olarak çalışıyor ama erkekler onlarla seks yapmaması için ona binlerce dolar ödüyor!

Seks işçisi Samantha X, sektördeki büyük bir yanlış anlama hakkında konuştu. Avustralyalı kadın, birçok insan seks işçilerinin tek rolünün müşterileriyle cinsel aktiviteler yapmak olduğunu düşünse de bunun böyle olmadığını iddia etti. Samantha, erkeklerin gerçekten aradığı şeyin duygusal bir bağ olduğunu bilecek kadar uzun süredir sektörde olduğunu söyledi.

''AYRICALIKLIYIM''

Kendisini yetişkin endüstrisinde tutan şeyin iç çamaşırı, yüksek topuklu ayakkabılar, ya da gerçekten para değil erkeklerle olan bağlantısı olduğunu söyleyen kadın "Hayatın her kesiminden erkeklerin açıldığını görme ve duyma ayrıcalığına sahibim." dedi.

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi 120 sterline çalışan bir seks işçisiSavaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi 120 sterline çalışan bir seks işçisi

İLHAM KAYNAĞI ONLAR

samatha

İki kitap yazan Samantha X, erkeklerin onunla paylaştığı hikayelerinin ona kitaplarını yazmakta ilham kaynağı olduğunu söyledi. "Bazen gerçekten ihtiyaçları olan bir danışman olduğunda, erkeklerin yine de ücretimi ödemeleri beni her zaman, her zaman şok eder." diyen Samantha, onlara bir terapiste gitmenin çok daha ucuza geleceğinden sık sık bahsetse de, müşterilerinin ona kendilerini yargılayacak bir terapistle görüşmek istemeyeceklerini söylediğini anlattı.

Seks bebeğiyle ilişki yaşayan adamdan şaşırtan açıklama! “Cinsel hayatımız harika”Seks bebeğiyle ilişki yaşayan adamdan şaşırtan açıklama! “Cinsel hayatımız harika”

9-5 İŞİNİ BIRAKMIŞ

Eskiden bir gazeteci olan ve sonra seks işçiliği için 37 yaşında 9-5 işini bırakmaya karar veren Samantha, terapist olmadığını ve bu durumlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitimli olmadığını kabul ediyor, ancak 'dinlemek ve büyük bir kucaklama teklif etmek' için orada olduğunu söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdiAşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi
Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdüÖnce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü
Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.