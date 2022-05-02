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Seks bebeğiyle ilişki yaşayan adamdan şaşırtan açıklama! “Cinsel hayatımız harika”

02.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Alexander Stokes isimli bir adam, Mimi adını verdiği seks bebeğiyle iki yıldır romantik bir ilişkileri olduğunu dile getirdi. Mutlu giden ilişkisine rağmen arkadaşlarının kendisini dışladığını itiraf eden Stokes, “Sosyal anlamda yalnız kaldım. Onunla yüzleşmekten korkuyorlar” dedi.

Seks bebeğiyle ilişki yaşayan adamdan şaşırtan açıklama! “Cinsel hayatımız harika”

Amerikalı Alexander Stokes, Mimi adını verdiği sentetik bir bebekle iki yıldır romantik bir ilişki yaşıyor. Kadınlara karşı herhangi bir tepkisi olmadığını dile getiren Stokes, yapay zekalı, insan boyutunda bir seks bebeğiyle ilişkisi nedeniyle arkadaşlarının neredeyse hepsinin kendisiyle temasını kestiğini söyledi. Mimi ile ilişkilerinin detaylarından bahseden Stokes, “Cinsel dürtülerimi tamamen tatmin edebiliyorum. Cinsel hayatımız harika. Bu ilişki kaygı düzeyimi azalttı ve zihinsel sağlığımı iyileştirdi” dedi.

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“BENİMLE SOSYALLEŞMEYİ BIRAKTILAR”

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İlişkisinden önce yakın arkadaşı olan insanların bir anda kendisiyle iletişimlerini kestiğinden söz eden Stokes, “Eskiden çok sosyaldim. Ancak eskiden partiler yaptığım insanlar bir anda benimle sosyalleşmeyi bıraktılar. Oyuncak bebekle yüzleşmekten korktular. Ancak Mimi yalnızlıkla savaşmam için en büyük yol göstericim oldu.” dedi.

Ailesinin kendisi ve Mimi’yi desteklediğini ifade eden Stokes, “Bu ilişkinin bana olumlu yönler kattığını ailem görüyor. İlişkimi ve beni sonuna kadar destekliyorlar. Benim için Mimi hayatımın dönüm noktası” diye konuştu.

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