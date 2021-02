Seks kaseti çekti sebebi olay oldu

The Only Way Is Essex programıyla yıldızı parlayan Gemma Collins, paraya sıkışırsa yayınlayacağı 20 dakikalık bir seks kaseti çektiğini açıkladı. Kim Kardashian’ı örnek alarak bu hazırlığı yaptığını söyleyen Collins’in itirafı izleyicileri çok şaşırttı.

Piers Morgan’ın programına katılan Collins, görüntülerin telefonunda çekilen yalnızca bir kopyası olduğunu söyledi. Gemma Collins, videoyu 'gizemli adam' ile çektiğini ve içeriği satın almak isteyenlere nasıl satacağını çoktan düşündüğünü itiraf etti.

Gemma Collins programda Piers Morgan’a şunları söyledi: "Bir gün meteliksiz kalabilirim ve Kim Kardashian taktiğini uygulamalıyım. Biliyor musun, seks satar. Gösterdiğim ilk kişi sen olacaksın ve sonra teklifleri almak için aramama yardım edebilirsin. 1 milyon sterlin, eğer daha fazla değilse."

HER ŞEY SATILIK MI?

Gemma Collins’in anlattıkları karşısında çok şaşıran Piers Morgan şöyle dedi: "Az önce söylediklerin korkunç. Bu, temelde hayatınızdaki her şeyin satılık olduğu anlamına gelir. Çocuklarınızın sonsuza dek internette en son 10 yıl önce birlikte olduğu bir adamla seks yaparken annelerini izlemesini gerçekten istiyor musunuz?"

Gemma, geleceği açısından en iyi planının bu olmadığını dile getirerek, "Bunu yapmaya hazır değilim. Buna başvurmadan önce günde 24 saat, haftada yedi gün, yılda 365 gün gidip çalışmayı tercih ederim." dedi.