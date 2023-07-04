MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seks orucuyla hamile kalan Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda poz! Bikinisiyle büyüledi

Seks orucuyla hamile kalan Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda poz! Bikinisiyle büyüledi

04.07.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile kalmak için seks orucundan katı bir diyete kadar pek çok şey deneyen Kourtney Kardashian, geçen hafta eşinin konserinde pankart açarak hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü müzisyen Travis Barker ile evli olan Kardashian bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

Seks orucuyla hamile kalan Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda poz! Bikinisiyle büyüledi

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, geçtiğimiz sene müzisyen Travis Barker ile evlenmişti. Hamile kalmak için birçok yola başvuran ünlü isim daha sonra hamile olduğunu duyurmuştu.

kourtney

Eşinin konserinde hamilelik müjdesini duyuran Kourtney Kardashian karnı burnunda poz verdi.

kourtney1

Bikini giyen ünlü isim iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Kardashian'ın paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

k1

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen TV yıldızı sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapıyor.

son1

Instagram hesabında 220 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü isim Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York gibi reality showlarında tanındı.

son2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali ağızları açık bıraktı! Yeni imajı olay olduSon hali ağızları açık bıraktı! Yeni imajı olay oldu
Minik bikini altıyla poz verince tepki çektiMinik bikini altıyla poz verince tepki çekti
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian travis kardashian

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evde hapis hayatı yaşıyor: "Yaşayan bir ölü gibi hissediyorum"
200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evde hapis hayatı yaşıyor: "Yaşayan bir ölü gibi hissediyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

2024 yılı biletleri gündem yarattı! Fiyatı dudak uçuklattı

2024 yılı biletleri gündem yarattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.