Seks tarikatı şeyhi baş harfini çıplak bedenlere kazıdı

Federal Savcı Tanja Hajjar duruşmanın başında yaptığı konuşmada, Raniere'nin aralarında 15 yaşındaki bir genç kızın da olduğu kadınları ağına düşüren, onları kült benzeri örgütte seks kölesine dönüştüren bir "avcı" olduğunu savundu.

Savcı Hajjar, "Sanık onları hem duygusal hem de cinsel olarak kullandı" dedi ve Raniere'nin "otoritesine kimsenin karşı çıkılamadığını" sözlerine ekledi.

Hajjar, "Kendini dünyadaki en akıllı, en ahlaklı insan olarak tanıttı. Kendisini Einstein ve Gandhi ile karşılaştırdı" dedi.

Keith Raniere; kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmekle, aç bırakmakla, adının baş harflerini vücutlarına damgalamakla, tehdit edip cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Federal Savcılar ayrıca 58 yaşındaki Raniere'yi üyelerine hayata benzersiz bir bakış sunmayı önerdiği Nxivm adlı grubu, kadın ticareti, çocuk pornosu ve küçük yaşta birinin cinsel tacize uğratılması gibi suçlar için paravan olarak kullanmakla suçluyor.

SAVUNMA AVUKATI: GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDILAR

Savunma avukatı Marc Agnifilo ise Nxivm'e katılan kadınların hepsinin gönüllü olarak bunu yaptıklarını ve Raniere'in istismarcı bir suç şebekesinin başı değil, zor bir yönetici olduğunu savundu.