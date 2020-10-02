Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Seksenler dizisi oyuncuları ve yeni sezon fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi 'Yeni Seksenler' 5 Ekim Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle saat 17.00’de ekrana gelecek. Seksenler, sekizinci sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam ediyor. Başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, yeni sezonda Seksenler kadrosunda yer alacak.

Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Rasim Öztekin,Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.

SEKSENLER YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Fehmi’nin hiç kimsenin bilmediği, yıllardır küs olduğu kız kardeşi çıkagelir. Neden geldiği ve Fehmi ile neden bunca yıldır küs oldukları bilinmeyen Melahat, sadece evin içinde değil mahallede de ortalığı karıştırır. Bu nedenle kendisine mahalleli ve ailesi Mikser Melahat demektedir.

Özellikle Rukiye, Mikser Melahat ile aynı evde yaşamaya zorlansa da, Fehmi’nin kardeşi olduğu için idare etmeye çalışır. Ancak bu süreçte arada kalan ve en çok zorlanan hep Fehmi olur.