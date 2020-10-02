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Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Seksenler dizisi oyuncuları ve yeni sezon fragmanı

02.10.2020 23:55 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Yedi sezondur izleyicisiyle buluşan Seksenler, sekizinci sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan Seksenler dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, yeni sezonda Seksenler kadrosunda yer alacak.

TRT 1’in sevilen dizisi 'Yeni Seksenler' 5 Ekim Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle saat 17.00’de ekrana gelecek. Seksenler, sekizinci sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam ediyor. Başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, yeni sezonda Seksenler kadrosunda yer alacak.

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Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Rasim Öztekin,Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.

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SEKSENLER YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Fehmi’nin hiç kimsenin bilmediği, yıllardır küs olduğu kız kardeşi çıkagelir. Neden geldiği ve Fehmi ile neden bunca yıldır küs oldukları bilinmeyen Melahat, sadece evin içinde değil mahallede de ortalığı karıştırır. Bu nedenle kendisine mahalleli ve ailesi Mikser Melahat demektedir.

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Özellikle Rukiye, Mikser Melahat ile aynı evde yaşamaya zorlansa da, Fehmi’nin kardeşi olduğu için idare etmeye çalışır. Ancak bu süreçte arada kalan ve en çok zorlanan hep Fehmi olur.

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Fehmi, Rukiye ve Melahat arasında yaşananlar bir birinden komik anlara sahne olacaktır. Öte yandan Mikser Melahat’in genç güzel kızı ve Çınaraltı mahallesinden bir gencin yaşayacağı dillere destan aşk, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatır.

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Nazlı ve Niyazi evlenir, Niyazi sonunda hayalini kurduğu mutlu sona kavuşur.

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SEKSENLER YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Fehmi boş zamanını balık tutarak geçirmeye başlamıştır. Fakat bu sefer Fehmi’ye sürpriz bir kişi de eşlik eder. Fehmi’nin yeni balık arkadaşının, Nazlı’nın patronu Hilmi olması başta Nazlı olmak üzere herkesi şaşırtır.

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Nazlı, patronunun ve babasının bu denli yakın arkadaş olmasından, patronunun evde olmasından rahatsızdır. Öte yandan Ahmet ve Gülden’in çocukları uyku problemi yaşamaktadır. Ahmet ve Gülden’in çözüm yöntemi merak konusudur. Yeni Seksenler 5 Ekim Pazartesi saat 17.00’de TRT 1’de.

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